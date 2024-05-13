Битва за чипы: США и ЕС вливают $80 млрд в создание процессоров, чтобы победить Китай

Борьба за превосходство в сфере производства полупроводников обостряется, и США чувствуют, что могут проиграть.

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США, Европейский союз и их страны-союзники выделили 81 млрд долларов на создание полупроводников следующего поколения, обостряя глобальное противостояние с Китаем за превосходство в области чипов. Подробности передает Вloomberg.

Это первый транш из 380 млрд долларов, выделенных правительствами США и союзников таким компаниям, как Intel и TSMC, для увеличения производства более мощных микропроцессоров. Такой шаг эскалирует соперничество Вашингтона с Пекином в сфере передовых технологий, что может в дальнейшем определить будущее мировой экономики.

То, что началось как беспокойство по поводу быстрого прогресса Китая в ключевой электронике во время пандемии, переросло в полномасштабную панику, так как нехватка чипов продемонстрировала важность этих крошечных устройств для экономической безопасности. На карту сейчас поставлено все: от наращивания темпов полупроводникового производства в США до утверждения превосходства в области искусственного интеллекта и баланса мира в Тайваньском проливе.

Расходы США и их союзников на чипы бросают вызов промышленной политике Пекина. Наращивание финансирования ужесточило линию фронта в торговой войне между США и Китаем, в том числе в Японии и на Ближнем Востоке. Это также стало спасательным кругом для Intel, бывшему мировому лидеру в производстве чипов, который в последние годы уступил позиции конкурентам — Nvidia и TSMC.

Фабрика компании TSMC Фото: Facebook

Президент США Джо Байден дал старт финансированию, подписав Закон о микросхемах и науке 2022 года, пообещав в общей сложности 39 млрд долларов в виде грантов для производителей чипов, подслащенных кредитами и гарантиями на дополнительные 75 млрд долларов плюс налоговые льготы до 25%. Таким образом глава государства пытается возродить отечественное производство полупроводников — особенно передовых микросхем — и обеспечить приток новых рабочих мест на заводах, чтобы помочь убедить избирателей, что он заслуживает переизбрания в ноябре.

Данные инвестиции США направлены на нечто большее, чем просто противодействие Китаю, который все еще на несколько поколений отстает от остального мира в области передовых полупроводниковых технологий. Они также стремятся сократить разрыв с десятилетиями государственных стимулов со стороны Тайваня и Южной Кореи, которые сделали эти места центрами индустрии микросхем.

Увеличение расходов также подогревает соперничество между США и их союзниками в Европе и Азии, которые гонятся за частью растущего спроса на устройства, способствующие достижениям в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

На данный момент Nvidia, Qualcomm и Broadcom лидируют в мире в разработке ИИ-чипов. Но ведутся споры о том, насколько велико это преимущество. Некоторые эксперты утверждают, что Китай отстает на несколько лет, в то время как другие говорят, что КНР находится на стадии догоняющего развития.

В Китае уже строится больше заводов по производству полупроводников, чем где-либо еще в мире, для наращивания производство устаревших чипов и для накапливания опыта, необходимого для совершения технологического прорыва. Китай также работает над отечественными альтернативами ИИ-чипам Nvidia.

Сумма денег, которую Пекин вкладывает в полупроводниковый сектор, вероятно, затмевает расходы США. По оценкам Вашингтонской ассоциации полупроводниковой промышленности, Китай собирается потратить более 142 млрд долларов.

Согласно анализу сотен компаний в официальной корпоративной базе данных Tianyancha, проведенному агентством Bloomberg News, в КНР насчитывается более 200 полупроводниковых фирм с уставным капиталом более 61 млрд долларов. Большая часть этих средств поступает от государственных структур, и все это должно трансформироваться в реальный инвестированный капитал.

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Пекин и местные органы власти не раскрывают общий объем финансирования производства полупроводников, хотя некоторые компании раскрывают информацию о некоторых субсидиях, которые они получают. Оценки сильно разнятся, поскольку деньги поступают из поддерживаемых государством национальных фондов, финансирования местных органов власти и широкого спектра стимулов и налоговых льгот.

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