"Приоритетные цели": ВС РФ используют на востоке колоссальное количество спутниковых систем

По словам эксперта Сергея Бескрестнова, украинские защитники сразу замечают вражеские "тарелки", которые оккупанты используют для связи. Больше всего их сейчас в Харьковской области.

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Спутниковая связь является одним из ключевых элементов в условиях войны. Это позволяет координировать действия между военными подразделениями по всей линии фронта. У россиян в наличии сотни новых таких "тарелок" по всему Харьковскому направлении. Детальнее про их влияние рассказал эксперт по вопросам военной связи и консультант в области радиовоенных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в комментарии для "Слідство.Інфо".

По его словам, украинские защитники сейчас в основном используют системы Starlink, которые имеют возможность задействовать сразу множество спутников и антенна на них сама настраивается. Соответственно, такой аппарат можно размещать в любой точке мира.

Старые же системы работают по принципу спутникового телевидения — они висят в одной точке и должны быть направлены на спутник. Главным недостатком такой системы является задержка сигнала.

"Россию покрывают две группировки их спутников — "Ямал" и "Экспресс". "Ямал" — это коммерческие спутники, которые принадлежат "Газпрому", "Экспресс" — это государственная сеть. Эти обе сети обеспечивают и потребности военных. Если сейчас посмотреть на снимки фронта, то можно увидеть там очень много "тарелок", особенно в Харьковской области, которые направлены в одну сторону — где "висят" спутники этих двух сетей. Очевидно, что если у россиян есть свои спутники, нет смысла платить за использование чьих-то других группировок". — заявил Сергей Бескрестнов.

Компания Gilat занималась поставками таких систем в Россию еще с начала 2000-х. Сейчас на сайте нельзя будет увидеть "Газпром" среди партнеров, однако, с большой вероятностью, россияне продолжают использовать оборудование этой фирмы.

Соответственно, если на фронте у оккупантов стоит спутниковый терминал с надписью "Газпром", то с большой вероятностью речь идет про Gilat.

Сейчас точно нельзя утверждать, это была целевая закупка для военных или простые люди купили системы в магазине и передали на поле боя.

Спутниковая связь россиян на фронте: подробности

Украинские защитники регулярно проводят аэроразведку и замечают все больше вражеских спутников, которые они не могут спрятать. Речь идет про диски диаметром 90–100 сантиметров, которые должны стоять на открытом пространстве. Силы обороны сразу понимают, что это оккупанты используют для спутникового интернета.

"Поскольку эти спутники "висят" для обслуживания России, они захватывают только восточную часть фронта. Харьковское направление, Купянск, Лиман и вниз до Бахмута — в этой части их очень большое количество. Спутниковые системы появляются все новые и новые, я учу ребят, как их распознавать, мы их уничтожаем, для нас это приоритетные цели", — продолжает Сергей Бескрестнов.

Напомним, 8 мая сообщалось, что произведенные в Украине спутниковые системы везут в Россию для оккупантов. Только за прошлый год РФ получила этого оборудования на примерно 5 миллионов долларов. Системы Gilat SkyEdge завозят в страну-агрессора через другие страны, но в таможенных документах указано их украинское происхождение.