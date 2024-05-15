Создано самое быстрое и надежное зарядное устройство для электрокаров: детали

Средний показатель успешной зарядки по отрасли составляет 65%. С устройством A400, мощность которого составляет 400 киловатт, компания АBB E-mobility планирует увеличить этот показатель до 99%.

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АBB E-mobility, компания, которая может похвастаться самым быстрым в мире зарядным устройством для электромобилей, теперь вывела инфраструктуру зарядных устройств на новый уровень, выпустив зарядку A400, передает Interesting Engineering.

В интервью Interest Engineering Крис Норд, глава североамериканского подразделения ABB, сказал, что средний показатель успешной зарядки по отрасли составляет 65%. С A400 компания планирует увеличить этот показатель до 99% и обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт.

Как следует из названия, A400 представляет собой зарядное устройство мощностью 400 киловатт с двумя зарядными портами, которые могут динамически распределять свою мощность с точностью до 50 кВт в зависимости от требований подключенных автомобилей.

Компания ABB гордится тем, что выпустила очень компактное зарядное устройство, которое не только гладкое снаружи, но и имеет обтекаемую внутреннюю часть.

"Мы сократили количество внутренних кабелей более чем на 80%, что повлияет на общую стоимость владения и простоту обслуживания", — отметил Крис Норд.

ABB оценивает срок службы зарядных устройств конкурентов примерно в 5-6 лет. Тем не менее, A400 стремится создать зарядное устройство, которое будет работать в течение 10 лет, тем самым распределяя стоимость владения на длительный период. Компания разработала и изготовила компоненты, обеспечивающие более высокую надежность и время безотказной работы зарядных устройств, которые будут приобретаться операторами зарядных станций (CPO).

A400 позволит CPO настраивать внешний вид зарядных устройств. Управляемый пользовательский интерфейс, доступный через 32-дюймовый экран, интуитивно понятен, что упрощает работу. Чтобы предотвратить сбои в оплате при работе с другими поставщиками платежей, ABB приобрела компанию по авторизации платежей и создала ее для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем.

Компания ABB также поработала над улучшением характеристик зарядных кабелей. В нем используется кабель с воздушным охлаждением, способный обеспечивать пиковую скорость зарядки 600 ампер в течение 30 минут, что превышает мощность кабелей с жидкостным охлаждением, используемых в настоящее время в отрасли.

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В зарядном блоке также имеется больше датчиков, которые помогают удаленно выявлять проблемы с обслуживанием и при необходимости направляют соответствующие группы для устранения основной причины.

A400 дебютирует на выставке Advanced Clean Tech (ACT) Expo, которая пройдет в Санта-Монике, штат Калифорния, с 20 по 23 мая.

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