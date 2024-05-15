Створено найшвидший і найнадійніший зарядний пристрій для електрокарів: деталі

Середній показник успішної зарядки в галузі становить 65%. Із пристроєм A400, потужність якого становить 400 кіловат, компанія АВВ E-mobility планує збільшити цей показник до 99%.

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АВВ E-mobility, компанія, яка може похвалитися найшвидшим у світі зарядним пристроєм для електромобілів, тепер вивела інфраструктуру зарядних пристроїв на новий рівень, випустивши зарядку A400, передає Interesting Engineering.

В інтерв'ю Interest Engineering Кріс Норд, голова північноамериканського підрозділу ABB, сказав, що середній показник успішного заряджання в галузі становить 65%. Із A400 компанія планує збільшити цей показник до 99% і забезпечити безпрецедентний користувацький досвід.

Як випливає з назви, A400 — це зарядний пристрій потужністю 400 кіловат із двома зарядними портами, які можуть динамічно розподіляти свою потужність із точністю до 50 кВт залежно від вимог під'єднаних автомобілів.

Компанія ABB пишається тим, що випустила дуже компактний зарядний пристрій, який не тільки гладкий зовні, а й має обтічну внутрішню частину.

"Ми скоротили кількість внутрішніх кабелів більш ніж на 80%, що вплине на загальну вартість володіння та простоту обслуговування", — зазначив Кріс Норд.

ABB оцінює термін служби зарядних пристроїв конкурентів приблизно в 5-6 років. Проте A400 прагне створити зарядний пристрій, який працюватиме протягом 10 років, розподіляючи вартість володіння на тривалий період. Компанія розробила та виготовила компоненти, що забезпечують вищу надійність і час безвідмовної роботи зарядних пристроїв, які купуватимуть оператори зарядних станцій (CPO).

A400 дасть змогу CPO налаштовувати зовнішній вигляд зарядних пристроїв. Керований користувальницький інтерфейс, доступний через 32-дюймовий екран, інтуїтивно зрозумілий, що спрощує роботу. Щоб запобігти збоям у оплаті під час роботи з іншими постачальниками платежів, ABB придбала компанію з авторизації платежів і створила її для забезпечення безперебійної взаємодії з користувачем.

Компанія ABB також попрацювала над поліпшенням характеристик зарядних кабелів. У ньому використовується кабель із повітряним охолодженням, здатний забезпечувати пікову швидкість зарядки 600 ампер протягом 30 хвилин, що перевищує потужність кабелів із рідинним охолодженням, які використовуються зараз у галузі.

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У зарядному блоці також є більше датчиків, які допомагають віддалено виявляти проблеми з обслуговуванням і за необхідності направляють відповідні групи для усунення основної причини.

A400 дебютує на виставці Advanced Clean Tech (ACT) Expo, яка пройде в Санта-Моніці, що в штаті Каліфорнія, із 20 по 23 травня.

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