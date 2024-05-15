Китай не отстает: ученые придумали, как сделать квантовые компьютеры полезными

Новый метод показал, что квантовые вычисления могут решать важные проблемы физики. Это также значительно продвинет развитие отказоустойчивых квантовых вычислений.

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Ученые из Университета науки и технологий Китая разработали искусственную квантовую систему, которая имеет новаторские последствия для физики и может проложить путь к отказоустойчивым квантовым вычислениям, пишет SCMP.

Исследователи использовали фотоны для моделирования взаимодействия между заряженными частицами, т.е. они наблюдали дробный аномальный квантовый эффект Холла, который ранее наблюдался только в электронах. Это стало возможным благодаря новому квантовому биту — кубиту Плазмония. Его же использовали для создания четкой и гибкой искусственной системы, воспроизводящей эффект Холла при нормальных температурах без магнитных полей.

Исследователи изолировали одиночные фотоны — элементарные частицы, которые не несут электрического заряда и также известны как квантовый свет, — поместив их в массив плазмониума, что облегчило манипулирование ими и наблюдение.

Чан Цзинь, вице-президент Китайской академии наук (CAS), сказал, что достижения в области квантового моделирования, как ожидается, окажут значительное влияние на развитие квантовых технологий. Он подчеркнул, что эксперимент демонстрирует, что квантовые вычисления могут решать важные проблемы физики. Это также значительно продвинет развитие отказоустойчивых квантовых вычислений.

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Смоделированная квантовая система позволяет создавать эквивалентные искусственные калибровочные поля без необходимости использования внешних магнитных полей. Такая технология квантового моделирования станет важным компонентом второй квантовой революции. Ожидается, что ее будут применять для моделирования квантовых систем, чтобы в конечном итоге достичь квантового вычислительного превосходства.

Ранее мы писали о том, что ученые построят первый в мире "полезный" квантовый компьютер. Машина от PsiQuantum сможет решать сложные логистические задачи, например, организовывать работу портов, выстраивать маршруты для перевозок.