Китай не відстає: вчені придумали, як зробити квантові комп'ютери корисними

Новий метод показав, що квантові обчислення можуть вирішувати важливі проблеми фізики. Це також значно просуне розвиток відмовостійких квантових обчислень.

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Вчені з Університету науки і технологій Китаю розробили штучну квантову систему, яка має новаторські наслідки для фізики і може прокласти шлях до відмовостійких квантових обчислень, пише SCMP.

Дослідники використовували фотони для моделювання взаємодії між зарядженими частинками, тобто вони спостерігали дробовий аномальний квантовий ефект Холла, який раніше спостерігався тільки в електронах. Це стало можливим завдяки новому квантовому біту — кубіту Плазмонія. Його ж використали для створення чіткої та гнучкої штучної системи, що відтворює ефект Холла за нормальних температур без магнітних полів.

Дослідники ізолювали поодинокі фотони — елементарні частинки, які не несуть електричного заряду і також відомі як квантове світло, — помістивши їх у масив плазмоніуму, що полегшило маніпулювання ними і спостереження.

Чан Цзінь, віце-президент Китайської академії наук (CAS), сказав, що досягнення в галузі квантового моделювання, як очікується, матимуть значний вплив на розвиток квантових технологій. Він підкреслив, що експеримент демонструє, що квантові обчислення можуть вирішувати важливі проблеми фізики. Це також значно просуне розвиток відмовостійких квантових обчислень.

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Змодельована квантова система дає змогу створювати еквівалентні штучні калібрувальні поля без необхідності використання зовнішніх магнітних полів. Така технологія квантового моделювання стане важливим компонентом другої квантової революції. Очікується, що її застосовуватимуть для моделювання квантових систем, щоб у кінцевому підсумку досягти квантової обчислювальної переваги.

Раніше ми писали про те, що вчені побудують перший у світі "корисний" квантовий комп'ютер. Машина від PsiQuantum зможе вирішувати складні логістичні завдання, наприклад, організовувати роботу портів, вибудовувати маршрути для перевезень.