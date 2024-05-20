"Живут в аду": как большие дроны спасают жизни бойцам ВСУ под Часовым Яром (фото)
Из-за интенсивности боевых действий иногда БПЛА является единственным средством для доставки украинским пехотинцам продуктов, воды и лекарств.
Тяжелые гексакоптеры-бомбардировщики Сил обороны Украины не только сбрасывают взрывчатку на позиции и технику Вооруженных сил Российской Федерации, но и доставляют украинским военным в районе Часового Яра гуманитарные грузы с товарами первой необходимости. Об том военнослужащие батальона "Ахиллес" 92-й бригады ВСУ рассказали порталу Esquire.
Сообщается, что группа солдат батальона "Ахиллес", известная как "Ночные бомбардировщики", используют крупные дроны с тепловизорами, способные сбрасывать несколько бомб. Военные показали, как запускают БПЛА всего в 360 метрах от линии фронта. Ранее такие беспилотники использовались в сельском хозяйстве.
По словам руководителя группы с позывным "Азимут", этой ночью наблюдается "редкий перерыв в глушении российской GPS". В момент, когда дрон оказывается над линией, похожей на другую траншею, пилот выбирает значок бомбы, после чего аппарат сбрасывает груз, затем еще один. Однако взрывов не последовало.
"Азимут" объяснил, что дрон сбросил не бомбы, а припасы для украинских военнослужащих из подразделения, которое было отрезано в течение девяти дней. В одном из пакетов, сброшенном беспилотников, была вода, в которой военные остро нуждаются. Из-за интенсивности боевых действий эвакуация пока невозможна. Поэтому доставка дронов является способом передать лекарства, еду, воду и боеприпасы, не рискуя жизнями других бойцов.
"Вчера мы отправили хот-доги. Здесь мы можем есть нормальную еду. Они всего в нескольких километрах отсюда, но живут в аду. Вчера я отправил письмо: "Вы должны выжить", — рассказал "Азимут".
Как отмечают в издании, на позициях "Ночных бомбардировщиков" в городе Часов Яр, не хватает артиллерийской поддержки. По оценкам украинских солдат, дислоцированных в Часовом Яру, без пополнения запасов они смогут сдерживать Россию всего несколько недель. Военнослужащий из ночного отряда FPV с позывным "Ахиллес" отметил, что его подразделение первоначально использовало дроны в качестве корректировщиков артиллерии. Однако БПЛА не могут заменить артиллерию, а лишь являются дополнением к ней.
Другой военный из этого подразделения добавил, что на один украинский дрон приходится пять российских дронов, а каждый украинский беспилотник на фронте требует процесса изготовления и испытаний не менее трех дней. Кроме того, РФ имеет возможность закупать компоненты дронов у Китая, в невозможных для Украины масштабах.
Напомним, ВС РФ используют для обозначения украинских тяжелых беспилотников-бомбардировщиков название "Баба Яга". В частности речь идет о таких моделях, как "Кажан 620", "Вампир", R18, а также модернизированных промышленных дронах DJI Matrice 300. Дроны типа "Баба Яга" полностью невосприимчивы к средствам РЭБ и могут работать в ночное время суток.
В России также утверждают, что у ВС РФ есть собственные тяжелые гексакоптеры типа "Баба Яга". OSINT-аналитики проанализировали фото аппарата и обратили внимание на необычную защиту антенны спутниковой навигации.