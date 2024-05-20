"Живут в аду": как большие дроны спасают жизни бойцам ВСУ под Часовым Яром (фото)

Из-за интенсивности боевых действий иногда БПЛА является единственным средством для доставки украинским пехотинцам продуктов, воды и лекарств.

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Тяжелые гексакоптеры-бомбардировщики Сил обороны Украины не только сбрасывают взрывчатку на позиции и технику Вооруженных сил Российской Федерации, но и доставляют украинским военным в районе Часового Яра гуманитарные грузы с товарами первой необходимости. Об том военнослужащие батальона "Ахиллес" 92-й бригады ВСУ рассказали порталу Esquire.

Сообщается, что группа солдат батальона "Ахиллес", известная как "Ночные бомбардировщики", используют крупные дроны с тепловизорами, способные сбрасывать несколько бомб. Военные показали, как запускают БПЛА всего в 360 метрах от линии фронта. Ранее такие беспилотники использовались в сельском хозяйстве.

Позиция "Ночных бомбардировщиков" на линии обороны в Часовом Яру Фото: Esquire

По словам руководителя группы с позывным "Азимут", этой ночью наблюдается "редкий перерыв в глушении российской GPS". В момент, когда дрон оказывается над линией, похожей на другую траншею, пилот выбирает значок бомбы, после чего аппарат сбрасывает груз, затем еще один. Однако взрывов не последовало.

БПЛА "Ночных бомбардировщиков" Фото: Esquire

"Азимут" объяснил, что дрон сбросил не бомбы, а припасы для украинских военнослужащих из подразделения, которое было отрезано в течение девяти дней. В одном из пакетов, сброшенном беспилотников, была вода, в которой военные остро нуждаются. Из-за интенсивности боевых действий эвакуация пока невозможна. Поэтому доставка дронов является способом передать лекарства, еду, воду и боеприпасы, не рискуя жизнями других бойцов.

"Вчера мы отправили хот-доги. Здесь мы можем есть нормальную еду. Они всего в нескольких километрах отсюда, но живут в аду. Вчера я отправил письмо: "Вы должны выжить", — рассказал "Азимут".

"Азимут" и пилот БПЛА отправляют военным гуманитарный груз Фото: Esquire "Азимут" Фото: Esquire

Как отмечают в издании, на позициях "Ночных бомбардировщиков" в городе Часов Яр, не хватает артиллерийской поддержки. По оценкам украинских солдат, дислоцированных в Часовом Яру, без пополнения запасов они смогут сдерживать Россию всего несколько недель. Военнослужащий из ночного отряда FPV с позывным "Ахиллес" отметил, что его подразделение первоначально использовало дроны в качестве корректировщиков артиллерии. Однако БПЛА не могут заменить артиллерию, а лишь являются дополнением к ней.

Другой военный из этого подразделения добавил, что на один украинский дрон приходится пять российских дронов, а каждый украинский беспилотник на фронте требует процесса изготовления и испытаний не менее трех дней. Кроме того, РФ имеет возможность закупать компоненты дронов у Китая, в невозможных для Украины масштабах.

Напомним, ВС РФ используют для обозначения украинских тяжелых беспилотников-бомбардировщиков название "Баба Яга". В частности речь идет о таких моделях, как "Кажан 620", "Вампир", R18, а также модернизированных промышленных дронах DJI Matrice 300. Дроны типа "Баба Яга" полностью невосприимчивы к средствам РЭБ и могут работать в ночное время суток.

В России также утверждают, что у ВС РФ есть собственные тяжелые гексакоптеры типа "Баба Яга". OSINT-аналитики проанализировали фото аппарата и обратили внимание на необычную защиту антенны спутниковой навигации.