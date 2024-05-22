В Украине прошел испытания необычный робот "Соломандра": как он поможет ВСУ (фото)

Бюджетная роботизированная платформа "Соломандра" может использоваться в качестве расходного материала для разминирования территории от противопехотных мин.

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Украинский производитель беспилотных роботизированных систем Temerland показал испытания наземной платформы "Соломандра", предназначенной для разминирования. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале производителя.

Аппарат дистанционно управляется оператором, передвигается при помощи четырех колес и может подстраиваться под ландшафт. Спереди можно заметить противоминную систему, которая должна активировать противопехотные мины. На видео видно, что после подрыва мины беспилотник продолжает движение.

"Роботизированная платформа "Соломандра" для разминирования противопехотных мин уже прошла испытания", — отметил производитель.

Испытания наземной платформы "Соломандра"

Портал "Милитарный" указал на то, что помимо необычного дизайна особенностью "Соломандры" является концепция бюджетной роботизированной платформы — аппарат не жалко потерять и можно использовать в качестве расходного материала для разминирования территории от противопехотных мин. Такой дрон может облегчить как военно-саперные, так и гуманитарные операции по разминированию.

Напомним, ранее компания Temerland также презентовала прототип многофункциональной роботизированной гусеничной платформы Scorpion 2. Аппарат можно использовать для выполнения боевых задач, а в мирное время переоборудовать под аграрный дрон или сделать из него роботизированного "помощника" для сотрудников ГСЧС.

Украинский разработчик из Черкасс "Багги Мангуст" также создал роботизированную наземную платформу Mangust, которая может выполнять логистические задачи, осуществлять дистанционное минирование, а также использоваться в качестве дрона-камикадзе.