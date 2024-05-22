В Україні пройшов випробування незвичайний робот "Соломандра": як він допоможе ЗСУ (фото)

Бюджетну роботизовану платформу "Соломандра" можна використовувати як витратний матеріал для розмінування території від протипіхотних мін.

Related video

Український виробник безпілотних роботизованих систем Temerland показав випробування наземної платформи "Соломандра", призначеної для розмінування. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі виробника.

Апарат дистанційно керується оператором, пересувається за допомогою чотирьох коліс і може підлаштовуватися під ландшафт. Спереду можна помітити протимінну систему, яка має активувати протипіхотні міни. На відео видно, що після підриву міни безпілотник продовжує рух.

"Роботизована платформа "Соломандра" для розмінування протипіхотних мін уже пройшла випробування", — зазначив виробник.

Випробування наземної платформи "Соломандра"

Портал "Мілітарний" вказав на те, що, крім незвичайного дизайну, особливістю "Соломандри" є концепція бюджетної роботизованої платформи — апарат не шкода загубити і його можна використовувати як витратний матеріал для розмінування території від протипіхотних мін. Такий дрон може полегшити як військово-саперні, так і гуманітарні операції з розмінування.

Нагадаємо, раніше компанія Temerland також презентувала прототип багатофункціональної роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Апарат можна використовувати для виконання бойових завдань, а в мирний час переобладнати під аграрний дрон або зробити з нього роботизованого "помічника" для співробітників ДСНС.

Український розробник із Черкас "Баггі Мангуст" також створив роботизовану наземну платформу Mangust, яка може виконувати логістичні завдання, здійснювати дистанційне мінування, а також використовуватися як дрон-камікадзе.