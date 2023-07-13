Український робот "Скорпіон 2" битиме росіян: коли з'явиться у ЗСУ (відео)

"Скорпіон-2" може проводити розвідку, штурм, придушувати ворога вогнем і тримати оборону, діючи навіть під впливом засобів РЕБ.

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Випробування багатофункціонального наземного безпілотника "Скорпіон-2", створеного командою розробників TEMERLAND, добігають кінця і скоро робота відправлять тестуватися в умовах реальних бойових дій. Про це розповів представник команди-розробника Микола Кобець в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, ідея розробити та втілити в життя робота типу "Скорпіон" виникла ще 2014 року під впливом бойових дій в АТО, коли стало очевидним, що ЗСУ бракує подібної техніки. Наразі команда, яка виграла грант ЮНІСЕФ для удосконалення системи навігації наземного безпілотника, доопрацьовує його технічні характеристики.

"Прототипу, який використовувався б у бою, зараз немає, тому що ми його тестуємо зараз на виробництві. Потім ми надамо його у військо для тестування в бойових умовах. Після цього будемо запускати в серію", — поділився планами Кобець.

Технічні характеристики наземного дрона "Скорпіон-2"

споряджена маса — 750 кг;

ширина — 1,2 м;

довжина — 2 м;

дальність управління — до 2 км;

обладнання — 12,7 мм кулемет;

дальність стрільби — до 2 км;

управління — дистанційне з безпечної для оператора дистанції.

Платформу робота можна модифікувати під різні калібри вогнепальної зброї, зокрема й для АГС. "Скорпіон-2" також може випускати рій дронів, який патрулюватиме територію, виявлятиме цілі супротивника і вражатиме їх. Крім того, наземний робот може перевозити дрони-камікадзе, які знищують ворожу неброньовану техніку типу бензовозів.

Розробники оснастили "Скорпіон-2" унікальною системою навігації, яка дає йому змогу повертатися на вихідну позицію навіть тоді, коли ЗС РФ застосують РЕБ з метою "заглушити" наземний безпілотник.

Так виглядає створений в Україні бойовий робот у вигляді наземного безпілотника Фото: Facebook

Які бойові завдання виконує "Скорпіон-2"

вогневий опір;

розвідка боєм;

вирішення логістичних завдань;

оборона і штурм;

робота як у команді з піхотою, так і разом з іншими роботами-сателітами;

виявлення та ураження цілей противника;

прикриття піхоти;

перевезення дронів-камікадзе.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року стало відомо, що в Україні створили бойового робота "Скорпіон 2". Він оснащений автоматичною туреллю з кулеметом або гранатометом, щоб забезпечувати вогневу підтримку на рівні роти або цілого батальйону.

Водночас медіа писали про те, що в Україні створили "наземний" дрон-камікадзе, що вміщує 200 кг вибухівки. Платформа їздить на колесах від мотоциклів, оснащена камерою нічного бачення і управляється за допомогою пульта.