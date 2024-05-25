Дроны смогу летать "вечно": ученые придумали технологию подзарядки в воздухе
Ученые создали беспроводную технологию передачи электромагнитных волн на большие расстояния при помощи антенн с фазированной решеткой для фокусировки волн в определенном направлении.
Команда Техасского университета в Далласе получила стипендию Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) за разработку беспроводной технологии для подзарядки дронов в полете. пишет Interesting Еngineering.
Ученые создали беспроводную технологию передачи электромагнитных волн на большие расстояния при помощи антенн с фазированной решеткой для фокусировки волн в определенном направлении. Эта технология позволит БПЛА подзаряжаться в воздухе. Исследователи удостоились за это премии в размере 250 000 долларов США.
Предотвращение рассеяния электромагнитных волн при передаче энергии на большие расстояния — одна из главных проблем, которую пришлось решить ученым. Для этого они использовали систему, состоящую из антенн с фазированной решеткой. Технология также использует телеметрию для отслеживания движений БПЛА в реальном времени, гарантируя, что сигнал движется в правильном направлении. Система может отслеживать беспилотники и управлять потоком энергии, обеспечивая непрерывную работу устройств.
Концепция беспроводной зарядки БПЛА распространяется и на другие технологии, включая электромобили, мобильные телефоны и носимые устройства. По мнению исследователей, для этого потребуется размещение передатчиков в зданиях и на объектах инфраструктуры.
Команда также разрабатывает технологию беспроводной зарядки для имплантированных устройств, используя низкочастотные электромагнитные волны. В рамках проекта будет разработана систем записи и стимулирования нейронных сигналов на чипе, которые будут соединяться по беспроводной сети с использованием маломощных и реконфигурируемых радиоканалов.Важно
Также система беспроводной передачи энергии будет использоваться для подачи энергии на мозговые имплантаты животных. По словам исследователей, конечной целью является изучение поведения и подтверждение эффективности этой системы при лечении хронической нейропатической боли и постинсультного паралича.
Ранее мы писали, что дрон заставили "видеть" и учиться, как животное. Во время полета БПЛА глубокая нейронная сеть обрабатывает данные до 64 раз быстрее и потребляет в 3 раза меньше энергии, чем при работе на графическом чипе.