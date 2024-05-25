Дрони зможуть літати "вічно": вчені придумали технологію підзарядки в повітрі

Вчені створили бездротову технологію передавання електромагнітних хвиль на великі відстані за допомогою антен із фазованою решіткою для фокусування хвиль у певному напрямку.

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Команда Техаського університету в Далласі отримала стипендію Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) за розробку бездротової технології для підзарядки дронів у польоті. пише Interesting Еngineering.

Вчені створили бездротову технологію передавання електромагнітних хвиль на великі відстані за допомогою антен з фазованою решіткою для фокусування хвиль у певному напрямку. Ця технологія дасть змогу БПЛА підзаряджатися в повітрі. Дослідники удостоїлися за це премії в розмірі 250 000 доларів США.

Запобігання розсіюванню електромагнітних хвиль під час передачі енергії на великі відстані — одна з головних проблем, яку довелося вирішити вченим. Для цього вони використовували систему, що складається з антен із фазованою решіткою. Технологія також використовує телеметрію для відстеження рухів БПЛА в реальному часі, гарантуючи, що сигнал рухається в правильному напрямку. Система може відстежувати безпілотники і керувати потоком енергії, забезпечуючи безперервну роботу пристроїв.

Концепція бездротової зарядки БПЛА поширюється і на інші технології, включно з електромобілями, мобільними телефонами та пристроями, що носяться. На думку дослідників, для цього знадобиться розміщення передавачів у будівлях і на об'єктах інфраструктури.

Команда також розробляє технологію бездротової зарядки для імплантованих пристроїв, використовуючи низькочастотні електромагнітні хвилі. У рамках проєкту буде розроблено систем запису і стимулювання нейронних сигналів на чипі, які з'єднуватимуться бездротовою мережею з використанням малопотужних і реконфігуруємих радіоканалів.

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Також система бездротового передавання енергії використовуватиметься для подачі енергії на мозкові імплантати тварин. За словами дослідників, кінцевою метою є вивчення поведінки та підтвердження ефективності цієї системи під час лікування хронічного нейропатичного болю та постінсультного паралічу.

Раніше ми писали, що дрон змусили "бачити" і вчитися, як тварина. Під час польоту БПЛА глибока нейронна мережа обробляє дані до 64 разів швидше і споживає в 3 рази менше енергії, ніж під час роботи на графічному чипі.