YouTube проматывает ролики в самый конец: в чем причина проблемы и как ее устранить

Кроме "скачков" пользователи также жалуются на бесконечную загрузку видео. Источником неудобств, вероятно, в очередной раз стала борьба YouTube с блокировщиком рекламы AdBlock.

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В течение последних нескольких месяцев YouTube ужесточил правила, запрещающие использование блокировщиков рекламы. На этой неделе многие заметили, что видео внезапно начали перескакивать в конец. В причинах разбиралось издание 9to5google.

В прошлом году видеохостинг начал отображать сообщения, в которых пользователям предлагалось отключить блокировку рекламы. Если человек этого не дела, то воспроизведение роликов блокировалось. Это привело к тому, что многие пользователи удалили блокировщики рекламы.

Но вот недавно у пользователей с установленными блокировщиками рекламы видео моментально проматываются в самый конец, как бы перескакивая на последние кадры. При отключении программы-блокировщика все работает как обычно.

Пользователи также сообщают, что это происходит при повторном воспроизведении видео, и если попытаться перейти к определенной части видео, оно начинает "бесконечно" загружаться.

Таким образом, многие считают, что это намеренный шаг со стороны YouTube, направленный на то, чтобы препятствовать использованию блокировщиков рекламы. Это вполне возможно, но столь же возможно, что это проблема сокрыта в самих программах-блокировщиках.

Важно

YouTube начал сильно "тормозить": почему не грузятся видео и что с этим делать

Также стоит отметить, что те, кто столкнулся с проблемой внезапной перемотки роликов, используют AdBlock, в то время как те, кто использует другие блокировщики рекламы, не наблюдают такого явления. Хотя есть немногочисленные сообщения о том, что это происходит и при условии отсутствия блокировщика рекламы.

Ранее в этом году из-за ошибки в AdBlock видео загружались медленно, а также создавали чрезмерную нагрузку на компьютер, на котором работал YouTube. Когда возникла эта проблема, пользователи обвинили в этом YouTube, напоминает СМИ.

Недавно мы сообщали, что YouTube начал сильно "тормозить" — не грузятся видео. Пользователи ищут проблемы там, где их нет, полагая, что проблема в интернет соединении или некорректной работе браузера, но все дело в блокировке рекламы.