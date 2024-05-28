YouTube промотує ролики в самий кінець: у чому причина проблеми і як її усунути

Крім "стрибків" користувачі також скаржаться на нескінченне завантаження відео. Джерелом незручностей, імовірно, вкотре стала боротьба YouTube із блокувальником реклами AdBlock.

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Протягом останніх кількох місяців YouTube посилив правила, що забороняють використання блокувальників реклами. Цього тижня багато хто помітив, що відео раптово почали перескакувати в кінець. У причинах розбиралося видання 9to5google.

Минулого року відеохостинг почав відображати повідомлення, в яких користувачам пропонувалося відключити блокування реклами. Якщо людина цього не робила, то відтворення роликів блокувалося. Це призвело до того, що багато користувачів видалили блокувальники реклами.

Але ось нещодавно у користувачів зі встановленими блокувальниками реклами відео моментально промотуються в самий кінець, ніби перескакуючи на останні кадри. При відключенні програми-блокувальника все працює як зазвичай.

Користувачі також повідомляють, що це відбувається під час повторного відтворення відео, і якщо спробувати перейти до певної частини відео, воно починає "нескінченно" завантажуватися.

Таким чином, багато хто вважає, що це навмисний крок з боку YouTube, спрямований на те, щоб перешкоджати використанню блокувальників реклами. Це цілком можливо, але настільки ж можливо, що ця проблема прихована в самих програмах-блокувальниках.

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YouTube почав сильно "гальмувати": чому не вантажаться відео і що з цим робити

Також варто зазначити, що ті, хто зіткнувся з проблемою раптового перемотування роликів, використовують AdBlock, тоді як ті, хто використовує інші блокувальники реклами, не спостерігають такого явища. Хоча є нечисленні повідомлення про те, що це відбувається і за умови відсутності блокувальника реклами.

Раніше цього року через помилку в AdBlock відео завантажувалися повільно, а також створювали надмірне навантаження на комп'ютер, на якому працював YouTube. Коли виникла ця проблема, користувачі звинуватили в цьому YouTube, нагадує ЗМІ.

Нещодавно ми повідомляли, що YouTube почав сильно "гальмувати" — не вантажаться відео. Користувачі шукають проблеми там, де їх немає, вважаючи, що проблема в інтернет-з'єднанні або некоректній роботі браузера, але вся справа в блокуванні реклами.