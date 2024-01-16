YouTube почав сильно "гальмувати": чому не вантажаться відео і що з цим робити

Користувачі шукають проблеми там, де їх немає, вважаючи, що проблема в інтернет-з'єднанні або некоректній роботі браузера, але вся справа в блокуванні реклами.

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YouTube, схоже, бореться з блокувальниками реклами, оскільки багато користувачів по всьому світу скаржаться, що відеохостинг уповільнює роботу, якщо помічає роботу таких програм. Аналітики порталу 9toGoogle спробували розібратися в ситуації.

Чому гальмує відео в YouTube?

У соцмережі Reddit користувачі повідомляють, що за увімкненого блокувальника реклами відео завантажується досить повільно, а також сповільнюється швидкість відтворення (ледве не у 2 рази), також відео може зупинитися та довантажуватися приблизно 30 секунд. Користувачі пишуть, що якщо не зняти блокування реклами, то неможливо перейти в повноекранний режим або залишити коментарі, тому що вони не працюють. А бувало й таке, що браузер Chrome перестає завантажувати інші веб-сторінки, поки відкритий YouTube. Однак варто тільки відключити блокувальника реклами, як продуктивність завантаження відео тут же підвищується. Журналісти Фокуса теж помітили проблеми із завантаженням сайту і відтворенням відео при ввімкненому блокувальнику реклами.

"YouTube використовував усілякі тактики, щоб змусити людей відключити блокування реклами і підписатися на YouTube Premium. Відеохостинг демонстрував спливаючі повідомлення про те, що блокувальники реклами порушують умови обслуговування YouTube і вимагав їх відключити. Компанію також викривали в додаванні п'ятисекундної затримки до початкового завантаження сайту, якщо блокувальники реклами були активовані. Ці зміни поклали початок грі в кішки-мишки між Google/YouTube і спільнотою блокувальників реклами", — ідеться в матеріалі.

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Аналітики Аrstechenica припустили, що уповільнення може бути викликане тим, що блокувальники реклами змінили код YouTube. Так, нещодавно Adblock Plus опублікував звіт про помилки, в якому вказав на "проблеми з продуктивністю", що виникли у версії 3.22. Розробники заявляють, що виправлять усі баги у версії 3.22.1. Розробник uBlock Origin Реймонд Гілл говорить, що проблема обмежується AdBlock Plus і його дочірніми продуктами, і що звинувачення, які лунають у бік YouTube, — це "неправильний висновок", пише ЗМІ.

"Незалежно від того, чи пов'язані затримки з оновленим кодом Adblock, з YouTube таке відбувається вже не вперше. Простіше було б показувати більше попереджень про вимкнення блокувальників, а не залишати людей у невіданні, після чого вони починають шукати проблеми там, де їх немає, адже дехто думає, що в них перестав працювати інтернет, інші перевстановлюють Chrome", — резюмували автори.

Як поліпшити роботу YouTube?

Якщо виникли вищеописані проблеми, то користувач має два надійні варіанти, які пропонують самі розробники: відключити блокувальник реклами або оформити платну підписку YouTube Premium. Як зазначають аналітики, для більшості людей жоден із варіантів не є ідеальним, оскільки перший може призвести до показу настирливих рекламних роликів, які не можна пропустити, іноді вони тривають до 10 хвилин, а другий змушує платити по $10 щомісяця, пропонуючи, утім, низку додаткових функцій.

Раніше ми повідомляли про те, що ШІ Bard від Google навчився переказувати відео з YouTube. Чат-бот може відповідати на складні запитання про зміст конкретного ролика, наприклад, назвати інгредієнти рецептів або скласти коротку інструкцію.