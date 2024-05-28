Китай применил новый боевой дрон WZ-10 у берегов Японии: кому угрожает и чем особенный

Китайские военные отправили беспилотник WZ-10 в полет над Восточно-Китайским морем, чтобы пригрозить Тайваню и Японии.

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Японские военные недавно заметили новую модель китайского боевого дрона недалеко от острова Окинава в Восточно-Китайском море. Согласно данным Минобороны Японии, это был беспилотник WZ-10 семейства Wing Loong-10, пишет South China Morning Post.

Где и когда был обнаружен WZ-10

В этот понедельник японцы впервые наблюдали за военным беспилотником WZ-10, который летел из КНР, взяв северо-восточный курс, а затем вернулся по тому же маршруту. В своем заявлении Объединенный штаб Японии, курирующий морские, наземные и воздушные силы самообороны страны, отметили, что на разведку были направлены истребители с авиабазы Наха на Окинаве.

Воздушное пространство, где был замечен беспилотник, находится за пределами территории Японии, но находится в пределах ее идентификационной зоны противовоздушной обороны (ADIZ), где японцы определяют местонахождение самолетов и контролируют их маршруты в интересах национальной безопасности.

Этот дрон WZ-10 заметили японские военные над Восточно-Китайским морем

При каких обстоятельствах появился WZ-10

Отчет появился вскоре после того, как высокопоставленный представитель правительства Японии заявил, что китайские корабли плавали вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море в течение рекордных 158 дней подряд. Речь идет об островах Дяоюйдао, на которые претендуют Япония и КНР. Половины этого архипелага пересекается как с ПВО Китая, так и с ПВО Японии.

Китайский дрон заметили именно тогда, когда Токио, Пекин и Сеул возобновили трехсторонний саммит, который был приостановлен более четырех лет. На нем присутствовали президент Южной Кореи Юн Сок Ель, премьер-министр Китая Ли Цян и премьер-министр Японии Фумио Кисида. По итогам саммита они заключили соглашение о поддержке стабильности цепочек поставок и совместной работе над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Издание напоминает, что незадолго до обнаружения БПЛА Пекин завершил двухдневные военные учения вокруг Тайваня, которые стали реакцией на избрание нового лидера острова — Уильяма Лай Чинг-Те. Пекин обвинил Лай Чинг-Те в том, что он подал опасный сигнал о независимости Тайваня во время своей инаугурационной речи.

Что известно о дроне WZ-10

WZ-10 — это беспилотный летательный аппарат, разработанный Chengdu Aircraft Industry Group для разведки и нанесения высокоточных ударов. Он поступил на вооружение Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ноябре 2022 года. Дрон способен подняться на высоту до 15 000 м, имеет запас хода 20 ч и может развить скорость 620 км/ч. Его размах крыльев составляет около 20 м, длина около 9 м и высота около 4 м.

Китай производит модернизированную модель БПЛА для ВВС Китая, а также для сторонних заказчиков. Например, Саудовская Аравия в феврале этого года купила экспортный вариант Wing Loong-10B

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