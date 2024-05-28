Китай застосував новий бойовий дрон WZ-10 біля берегів Японії: кому загрожує і чим особливий
Китайські військові відправили безпілотник WZ-10 у політ над Східнокитайським морем, щоб пригрозити Тайваню і Японії.
Японські військові нещодавно помітили нову модель китайського бойового дрона недалеко від острова Окінава у Східнокитайському морі. Згідно з даними Міноборони Японії, це був безпілотник WZ-10 сімейства Wing Loong-10, пише South China Morning Post.
Де і коли було виявлено WZ-10
Цього понеділка японці вперше спостерігали за військовим безпілотником WZ-10, який летів із КНР, взявши північно-східний курс, а потім повернувся тим самим маршрутом. У своїй заяві Об'єднаний штаб Японії, який курує морські, наземні та повітряні сили самооборони країни, зазначили, що на розвідку були спрямовані винищувачі з авіабази Наха на Окінаві.
Повітряний простір, де був помічений безпілотник, розташований за межами території Японії, але перебуває в межах її ідентифікаційної зони протиповітряної оборони (ADIZ), де японці визначають місцезнаходження літаків і контролюють їхні маршрути в інтересах національної безпеки.
За яких обставин з'явився WZ-10
Звіт з'явився незабаром після того, як високопоставлений представник уряду Японії заявив, що китайські кораблі плавали поблизу спірних островів у Східнокитайському морі протягом рекордних 158 днів поспіль. Йдеться про острови Дяоюйдао, на які претендують Японія та КНР. Половина цього архіпелагу перетинається як із ППО Китаю, так і з ППО Японії.
Китайський дрон помітили саме тоді, коли Токіо, Пекін і Сеул відновили тристоронній саміт, який був призупинений понад чотири роки. На ньому були присутні президент Південної Кореї Юн Сок Єль, прем'єр-міністр Китаю Лі Цян і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. За підсумками саміту вони уклали угоду про підтримку стабільності ланцюжків поставок і спільну роботу над денуклеаризацією Корейського півострова.
Видання нагадує, що незадовго до виявлення БПЛА Пекін завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню, які стали реакцією на обрання нового лідера острова — Вільяма Лай Чінг-Те. Пекін звинуватив Лай Чінг-Те в тому, що він подав небезпечний сигнал про незалежність Тайваню під час своєї інавгураційної промови.
Що відомо про дрон WZ-10
WZ-10 — це безпілотний літальний апарат, розроблений Chengdu Aircraft Industry Group для розвідки і завдавання високоточних ударів. Він надійшов на озброєння Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у листопаді 2022 року. Дрон здатний піднятися на висоту до 15 000 м, має запас ходу 20 год і може розвинути швидкість 620 км/год. Його розмах крил становить близько 20 м, довжина близько 9 м і висота близько 4 м.
Китай виробляє модернізовану модель БПЛА для ВПС Китаю, а також для сторонніх замовників. Наприклад, Саудівська Аравія в лютому цього року купила експортний варіант Wing Loong-10B.Важливо
Раніше ми писали про те, що Китай випробовує гіперзвуковий дрон для полювання за авіаносцями США. Той факт, що китайці тестують якийсь дуже швидкий розвідувальний дрон — WZ-8 або MD-22 — показує, наскільки серйозно вони ставляться до погроз з моря.