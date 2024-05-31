Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: что нужно предпринять украинцам

Чтобы не стать жертвой хакеров, нужно следовать нескольким простым правилам, рекомендованным CERT-UA и Госспецсвязи.

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Команда CERT-UA предупредила граждан Украины о киберпреступниках, использующих новую схему, чтобы получить доступ к аккаунтам в мессенджерах. Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) в своем Telegram-канале опубликовала несколько рекомендаций, как обезопасить себя.

Согласно данным службы реагирования на компьютерные инциденты Украины (CERT-UA), хакеры рассылают сообщения с просьбой проголосовать за детей, участвующих в творческих конкурсах. Сообщения могут поступать от знакомых номеров, поэтому украинских пользователей просят быть предельно внимательными и осторожными. Эксперты в сфере кибербезопасности просят пользователей не переходить по ссылкам и не вводить никаких данных, даже если об этом просят.

Если пользователь все же перешел по ссылке и ввел свои данные, его аккаунт может быть скомпрометирован. В таком случае необходимо предпринять следующее:

срочно проверить подключенные к мессенджеру устройства; завершить неизвестные сессии; удалить аккаунт (при этом все сообщения и данные будут потеряны); создать новый аккаунт и сразу же включить многофакторную аутентификацию.

Госспецсвязи призвала украинцев быть бдительными и не доверять незнакомцам. Не стоит переходить по ссылкам, которые поступают от подозрительных пользователей. Не нужно вводить свои данные на незнакомые веб-сайты. Следует настроить многофакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов.

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Ранее мы писали о том, что русские хакеры пытаются украсть данные о ВСУ через WhatsApp. Россияне используют мессенджер WhatsApp, чтобы заманивать жертв фальшивыми петициями о присвоении званий Героя Украины погибшим солдатам, часто маскируясь под знакомых.