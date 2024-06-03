Тормозят видео и веб-страницы на смартфоне? Нужно изменить одну настройку в Android
Владельцы могут не знать, что на их гаджетах включен режим экономии трафика, который ограничивает работу приложений. К счастью, его легко выключить.
Некоторые пользователи смартфонов на Android сталкиваются с проблемой, когда медленно загружаются онлайн-видеоролики или страницы в браузерах. Как пишет сайт Android Police, это может быть из-за режима экономии данных, но его легко отключить в любой момент.
Что такое "режим экономии трафика" на Android?
Как пишет официальный сайт Android, режим экономии трафика (Android Data Saver) — это функция, которая снижает потребление интернет-трафика при использовании смартфонов и планшетов. Она доступна на устройствах под управлением операционной системы Android версии 7.0 или позднее, на старых моделях искать бесполезно.
Иногда телефон использует трафик, даже если не запущено никаких приложений, а потом пользователь обнаруживает, что лимит исчерпан. Режим экономии должен предотвращать использование данных в фоновом режиме, однако фактически бесполезен при наличии безлимитного тарифного плана.
Более того, включенный режим экономии может мешать работе с приложениями, требующими постоянной фоновой активности. Владелец смартфона рискует пропустить важные сообщения, электронные письма и системные оповещения. Хотя важные приложения можно добавить в исключения, в целом работа интернет-сервисов замедляется.
Как отключить режим экономии трафика?
Когда режим экономии трафика включен, то в строке состояния в верхней части экрана отображается небольшой значок "+" в кружке. Есть несколько способов его отключить.
В меню "Настройки"
- Открыть "Настройки", выбрать "Сеть и Интернет".
- Нажать "Экономия трафика".
- Переместить переключать "Использовать экономию трафика" в неактивное положение.
В меню быстрого доступа
- Провести пальцем вниз по главному экрану, чтобы открыть центр уведомлений.
- Провести пальцем вниз еще раз, чтобы развернуть переключатели быстрого доступа.
- Найти переключатель "Экономия данных" и нажать на него, чтобы отключить.
Через виджет "Настройки"
- На несколько секунд нажать пальцем на главный экран Android и открыть меню "Виджеты".
- Прокрутить до раздела "Настройки" и перетащить виджет на главный экран.
- Нажать "Использование данных".
- Открыть меню "Использование данных" через добавленный виджет и выбрать "Экономия данных", чтобы отключить опцию.
Отключение экономии трафика для Samsung Galaxy
Смартфоны линейки Galaxy от Samsung имеют иную программную оболочку, а потому меню отличаются. Чтобы отключить, необходимо выполнить такие шаги:
- Открыть "Настройки" на телефоне Samsung Galaxy.
- Зайти в "Подключения".
- Выбрать Использование данных.
- Нажать "Экономия трафика".
- Нажать на переключатель.
Как сделать исключение для важных приложений?
- Перейти в меню "Экономия данных" в настройках Android.
- Выбрать "Неограниченный трафик".
- Включить переключатель рядом с нужными приложениями.
Отключить экономию трафика в приложениях
Некоторые приложения для Android имеют собственный режим экономии трафика, например, приложения Instagram, TikTok и Facebook. Если возникли проблемы с медленной загрузкой контента, стоит его отключить. Android Police показал, как это сделать, на примере Instagram.
Как отключить режим экономии трафика в Instagram?
- Запустить Instagram.
- Войти в свой профиль.
- Коснуться кнопки меню (три полосы) слева и перейдите в "Настройки и конфиденциальность".
- Найти раздел "Использование данных и качество мультимедиа".
- Перевести переключатель "Экономия данных".
Как отключить экономию данных в TikTok?
- Запустить TikTok и открыть профиль в правом нижнем углу.
- Нажать на кнопку меню (три полосы) и открыть "Настройки и конфиденциальность".
- Найти пункт "Экономия данных" и воспользоваться переключателем.
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