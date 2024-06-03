Тормозят видео и веб-страницы на смартфоне? Нужно изменить одну настройку в Android

Владельцы могут не знать, что на их гаджетах включен режим экономии трафика, который ограничивает работу приложений. К счастью, его легко выключить.

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Некоторые пользователи смартфонов на Android сталкиваются с проблемой, когда медленно загружаются онлайн-видеоролики или страницы в браузерах. Как пишет сайт Android Police, это может быть из-за режима экономии данных, но его легко отключить в любой момент.

Что такое "режим экономии трафика" на Android?

Как пишет официальный сайт Android, режим экономии трафика (Android Data Saver) — это функция, которая снижает потребление интернет-трафика при использовании смартфонов и планшетов. Она доступна на устройствах под управлением операционной системы Android версии 7.0 или позднее, на старых моделях искать бесполезно.

Иногда телефон использует трафик, даже если не запущено никаких приложений, а потом пользователь обнаруживает, что лимит исчерпан. Режим экономии должен предотвращать использование данных в фоновом режиме, однако фактически бесполезен при наличии безлимитного тарифного плана.

Более того, включенный режим экономии может мешать работе с приложениями, требующими постоянной фоновой активности. Владелец смартфона рискует пропустить важные сообщения, электронные письма и системные оповещения. Хотя важные приложения можно добавить в исключения, в целом работа интернет-сервисов замедляется.

Как отключить режим экономии трафика?

Когда режим экономии трафика включен, то в строке состояния в верхней части экрана отображается небольшой значок "+" в кружке. Есть несколько способов его отключить.

В меню "Настройки"

Открыть "Настройки", выбрать "Сеть и Интернет". Нажать "Экономия трафика". Переместить переключать "Использовать экономию трафика" в неактивное положение.

Отключение режима экономии трафика: скриншоты Фото: androidpolice.com

В меню быстрого доступа

Провести пальцем вниз по главному экрану, чтобы открыть центр уведомлений. Провести пальцем вниз еще раз, чтобы развернуть переключатели быстрого доступа. Найти переключатель "Экономия данных" и нажать на него, чтобы отключить.

Режим экономии трафика в меню быстрого доступа на смартфоне Фото: androidpolice.com

Через виджет "Настройки"

На несколько секунд нажать пальцем на главный экран Android и открыть меню "Виджеты". Прокрутить до раздела "Настройки" и перетащить виджет на главный экран. Нажать "Использование данных". Открыть меню "Использование данных" через добавленный виджет и выбрать "Экономия данных", чтобы отключить опцию.

Отключение экономии трафика через Виджеты Фото: androidpolice.com

Отключение экономии трафика для Samsung Galaxy

Смартфоны линейки Galaxy от Samsung имеют иную программную оболочку, а потому меню отличаются. Чтобы отключить, необходимо выполнить такие шаги:

Открыть "Настройки" на телефоне Samsung Galaxy. Зайти в "Подключения". Выбрать Использование данных. Нажать "Экономия трафика". Нажать на переключатель.

Отключение экономии трафика на смартфонах Samsung Galaxy Фото: androidpolice.com

Как сделать исключение для важных приложений?

Перейти в меню "Экономия данных" в настройках Android. Выбрать "Неограниченный трафик". Включить переключатель рядом с нужными приложениями.

Как отключить экономию трафика в приложениях Фото: androidpolice.com

Отключить экономию трафика в приложениях

Некоторые приложения для Android имеют собственный режим экономии трафика, например, приложения Instagram, TikTok и Facebook. Если возникли проблемы с медленной загрузкой контента, стоит его отключить. Android Police показал, как это сделать, на примере Instagram.

Видео об отключении режима экономии трафика на Android

Как отключить режим экономии трафика в Instagram?

Запустить Instagram. Войти в свой профиль. Коснуться кнопки меню (три полосы) слева и перейдите в "Настройки и конфиденциальность". Найти раздел "Использование данных и качество мультимедиа". Перевести переключатель "Экономия данных".

Отключение экономии трафика в Instagram Фото: androidpolice.com

Как отключить экономию данных в TikTok?

Запустить TikTok и открыть профиль в правом нижнем углу. Нажать на кнопку меню (три полосы) и открыть "Настройки и конфиденциальность". Найти пункт "Экономия данных" и воспользоваться переключателем.

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