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Диджитал

Тормозят видео и веб-страницы на смартфоне? Нужно изменить одну настройку в Android

Смартфон, отключить экономию трафика, экономия трафика, человек со смартфоном
Фото: Getty Images | Cмартфоны могут медленно прогружать контент ради экономии трафика

Владельцы могут не знать, что на их гаджетах включен режим экономии трафика, который ограничивает работу приложений. К счастью, его легко выключить.

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Некоторые пользователи смартфонов на Android сталкиваются с проблемой, когда медленно загружаются онлайн-видеоролики или страницы в браузерах. Как пишет сайт Android Police, это может быть из-за режима экономии данных, но его легко отключить в любой момент.

Что такое "режим экономии трафика" на Android?

Как пишет официальный сайт Android, режим экономии трафика (Android Data Saver) — это функция, которая снижает потребление интернет-трафика при использовании смартфонов и планшетов. Она доступна на устройствах под управлением операционной системы Android версии 7.0 или позднее, на старых моделях искать бесполезно.

Иногда телефон использует трафик, даже если не запущено никаких приложений, а потом пользователь обнаруживает, что лимит исчерпан. Режим экономии должен предотвращать использование данных в фоновом режиме, однако фактически бесполезен при наличии безлимитного тарифного плана.

Более того, включенный режим экономии может мешать работе с приложениями, требующими постоянной фоновой активности. Владелец смартфона рискует пропустить важные сообщения, электронные письма и системные оповещения. Хотя важные приложения можно добавить в исключения, в целом работа интернет-сервисов замедляется.

Как отключить режим экономии трафика?

Когда режим экономии трафика включен, то в строке состояния в верхней части экрана отображается небольшой значок "+" в кружке. Есть несколько способов его отключить.

В меню "Настройки"

  1. Открыть "Настройки", выбрать "Сеть и Интернет".
  2. Нажать "Экономия трафика".
  3. Переместить переключать "Использовать экономию трафика" в неактивное положение.
Режим экономии трафика, смартфон тормозит Fullscreen
Отключение режима экономии трафика: скриншоты
Фото: androidpolice.com

В меню быстрого доступа

  1. Провести пальцем вниз по главному экрану, чтобы открыть центр уведомлений.
  2. Провести пальцем вниз еще раз, чтобы развернуть переключатели быстрого доступа.
  3. Найти переключатель "Экономия данных" и нажать на него, чтобы отключить.
Режим экономии трафика, меню быстрого доступа Android Fullscreen
Режим экономии трафика в меню быстрого доступа на смартфоне
Фото: androidpolice.com

Через виджет "Настройки"

  1. На несколько секунд нажать пальцем на главный экран Android и открыть меню "Виджеты".
  2. Прокрутить до раздела "Настройки" и перетащить виджет на главный экран.
  3. Нажать "Использование данных".
  4. Открыть меню "Использование данных" через добавленный виджет и выбрать "Экономия данных", чтобы отключить опцию.
Виджеты, экономия трафика Fullscreen
Отключение экономии трафика через Виджеты
Фото: androidpolice.com

Отключение экономии трафика для Samsung Galaxy

Смартфоны линейки Galaxy от Samsung имеют иную программную оболочку, а потому меню отличаются. Чтобы отключить, необходимо выполнить такие шаги:

  1. Открыть "Настройки" на телефоне Samsung Galaxy.
  2. Зайти в "Подключения".
  3. Выбрать Использование данных.
  4. Нажать "Экономия трафика".
  5. Нажать на переключатель.
Samsung Galaxy, экономия трафика Fullscreen
Отключение экономии трафика на смартфонах Samsung Galaxy
Фото: androidpolice.com

Как сделать исключение для важных приложений?

  1. Перейти в меню "Экономия данных" в настройках Android.
  2. Выбрать "Неограниченный трафик".
  3. Включить переключатель рядом с нужными приложениями.
Как отключить экономию трафика Fullscreen
Как отключить экономию трафика в приложениях
Фото: androidpolice.com

Отключить экономию трафика в приложениях

Некоторые приложения для Android имеют собственный режим экономии трафика, например, приложения Instagram, TikTok и Facebook. Если возникли проблемы с медленной загрузкой контента, стоит его отключить. Android Police показал, как это сделать, на примере Instagram.

Видео об отключении режима экономии трафика на Android

Как отключить режим экономии трафика в Instagram?

  1. Запустить Instagram.
  2. Войти в свой профиль.
  3. Коснуться кнопки меню (три полосы) слева и перейдите в "Настройки и конфиденциальность".
  4. Найти раздел "Использование данных и качество мультимедиа".
  5. Перевести переключатель "Экономия данных".
Инстаграм, приложение инстаграм, экономия трафика инстаграм Fullscreen
Отключение экономии трафика в Instagram
Фото: androidpolice.com

Как отключить экономию данных в TikTok?

  1. Запустить TikTok и открыть профиль в правом нижнем углу.
  2. Нажать на кнопку меню (три полосы) и открыть "Настройки и конфиденциальность".
  3. Найти пункт "Экономия данных" и воспользоваться переключателем.
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