Украине нужно более точное оружие: Brave1 стремится создать его с помощью хакатона Precision

У России в десять раз больше артиллерийских снарядов, поэтому Украина для победы должна разработать в десять раз лучшие и более меткие системы.

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Кластер Brave1 организует в Украине хакатон Precision, чтобы найти технологии, которые позволят Силам обороны точнее и эффективнее вести боевые действия. Об этом Фокусу сообщили 6 июня в Министерстве цифровой трансформации.

Один выстрел — одно попадание: Украина наводит прицел своего оружия

В апреле этого года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соотношение артиллерийских снарядов между Украиной и Россией составляет 1 к 10. То есть, на каждый выпущенный украинскими артиллеристами снаряд приходится 10 вражеских.

Эту диспропорцию чрезвычайно трудно исправить из-за различных производственных возможностей России и Украины. Например, в 2023 году Россия произвела 2 миллиона артиллерийских снарядов, а в 2024-м планирует выйти на уровень 3 миллионов. Украина не может получить сопоставимое количество от собственного производства.

Какой вывод из этого для Украины?

Первый очевидный ответ — необходимость увеличить объемы поставок артиллерии союзников. Таким образом можно достичь желаемого паритета или преимущества, но это путь, в котором не так много зависит от Украины. На первый план выходят такие вещи как политическая воля союзников, производственные возможности ОПК партнеров, техническая и логистическая готовность обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов и т.п.

И даже если бы Украина получила необходимое количество снарядов, это не отменяет проблему логистики. Транспортировка и доставка значительного количества боеприпасов на линию фронта — это сложный процесс, требующий надежной координации и значительных ресурсов. В условиях, когда вражеские разведывательные беспилотники типа Орлан, ZALA или SuperCam имеют возможность летать над прифронтовой зоной и тыловыми городами, логистическими путями подвоза боеприпасов такая логистика становится еще более сложной.

Проблема разведывательных дронов и затрудняет развертывание артиллерийских установок для нанесения ударов. Увы, но почти ежедневно враг "щеголяет" видео успешного поражения нашей артиллерии своими Ланцетами или управляемым боеприпасом "Краснополь".

Альтернатива — точность

Поэтому для Украины важен еще один фокус — необходимость улучшения эффективности использования того "одного" украинского боеприпаса, который противостоит "десяти" вражеским. Чтобы крылатая фраза "One shot — one hit" ("Один выстрел — одно попадание") стала действенной для украинских военных.

И вот именно здесь важна точность поражения. Сейчас для поражения одного танка или пикапа врага артиллеристам следует выпустить несколько снарядов, часть из которых необходима для пристрелки, корректировки наведения. Это же касается и атак FPV-дронами, значительную часть которых "профильтровывает" вражеский РЭБ и только несколько из запущенных достигают вражеской цели. Военные утверждают, что дронами-камикадзе удается поражать только каждую третью цель.

Очевидно, что такая ситуация обусловливает зависимость наших военных от необходимого количества боеприпасов и дронов. Зависимость, которая в условиях войны против врага, превосходящим по количеству ресурсов, может стать стратегической проблемой Украины.

Какое конкретное решение?

Чтобы найти решение, нужна интеллектуальная мобилизация украинских и зарубежных разработчиков, defense tech специалистов, военных. Силами только государственных институтов, научных учреждений и крупного ОПК здесь не обойтись, ведь речь идет об инновационных решениях, где значительной базы знаний и опыта просто не существует.

Именно для этого кластер Brave1 организовывает хакатон Precision. Его цель — найти те технологические решения, которые позволят нашим военным выполнять задачи с повышенной точностью, эффективностью и минимальными сопутствующими потерями.

Кто может принять участие в хакатоне Precision?

Принять участие в хакатоне могут как украинские, так и зарубежные разработчики, которые уже имеют наработки по улучшению точности существующих средств поражения.

Также к участию приглашаются военные, профильные эксперты, представители научного сообщества и стартапы. То есть все те, кому есть что предложить в процессе создания лучших технологических решений для борьбы с врагом.

Точность и эффективность будут искать в таких сферах как:

усовершенствованные системы наведения, в частности с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения

умные боеприпасы, способные корректировать полет к цели

анализ и интеграция данных, полученных из различных источников и необходимых для наведения на цель

учебные симуляторы, в частности приложения виртуальной и дополненной реальности (VR)

автономные и полуавтономные дроны и роботы, способные наносить огневое поражение противнику

Что важно, участники смогут не только в командах нарабатывать проекты своих решений, но и тестировать их на полигоне.

Зарегистрироваться на хакатон можно до 8 июня по ссылке.

Возможно, украинцам не удастся создать "супероружие" сразу по итогам этого хакатона, но даже ряд хороших решений позволят украинской армии существенно повысить эффективность своих действий, считают организаторы. Украине нужна точность, ведь это не только гарантия обезвреживания цели, но и сэкономленные боеприпасы и, как следствие, меньшая зависимость войск от логистики поставок снарядов. Это дольше жизнь артиллерийских стволов, ведь теперь для одного нужного попадания нужно значительно меньше выстрелов.

"В этой войне точность — это часть украинской стратегии асимметричных ответов на количественное превосходство врага в людях, технике и ресурсах", — отмечают в Минцифры.

Ранее сообщалось, что некоторые виды западного оружия стали менее эффективными в Украине из-за средств РЭБ России. Значительно упала точность систем HIMARS и авиабомб JDAM, а также управляемых снарядов Excalibur.