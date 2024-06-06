Новый этап войны: как самонаводящиеся дроны ВСУ разбивают танки-"сараи" РФ (видео)

ВСУ взорвали танк-"сарай" и еще несколько единиц техники оккупантов новыми беспилотниками, которые сами донаводятся на цель.

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Военнослужащие подразделения "Очі відплати" 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уничтожают защищенную технику Вооруженных сил Российской Федерации при помощи FPV-дронов с функцией автоматического донаведения на цель. Соответствующие кадры опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

В начале видео российский оккупант жалуется, что украинские военные активно применяют FPV-дроны, поэтому на фронте невозможно обойтись без систем РЭБ. Он также показал портативную систему РЭБ, установленную на технику, отметив, что она может подавлять БПЛА на расстоянии 300-400 метров. Далее показаны кадры, на которых украинские FPV-дроны атакуют технику россиян, в том числе защищенную.

Блогер отметил, что среди уничтоженной российской техники есть танк-"сарай" — так обычно называют танки, обшитые листами метала для защиты от FPV-дронов. Нередко россияне также устанавливают сверху средства РЭБ.

"FPV с технологией донаведения к цели это новый этап в развитии этого типа дронов, и они уже доказали свою эффективность. Прежде всего — в нивелировании вражеских средств РЭБ", — написал Сергей Стерненко.

Напомним, в марте Сергей Стерненко сообщил, что на вооружении ВСУ есть дроны-камикадзе с автоматическим наведением на цель, которые не боятся систем РЭБ. Он отметил, что в Украине таки дрон разработали не впервые, однако в РФ тоже есть такая технология в стадии тестирования.

В мае украинский производитель FPV-дронов "Vyriy drone" сообщил о запуске серийного производства ударных беспилотников с системой автоматического донаведения на цель, оснащенных тепловизорами.