Дуэль операторов: боец ВСУ уничтожил оккупанта через узкое окошко под Донецком

Пока солдаты ВС РФ управляли своим БПЛА, к ним в укрытие залетел украинский дрон-камикадзе.

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Военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уничтожил оператора российского дрона в районе разрушенного Донецкого аэропорта. Видеозапись опубликовал в Telegram народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Мысягин, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Бойцы подразделения "Очі Відплати" заметили через камеру дрона двух российских бойцов, которые управляли своим беспилотником. Оператор ВС РФ и его напарник укрылись в полуразрушенном частном доме, но это не спасло их от уничтожения.

Военнослужащий ВСУ запустил дрон-камикадзе Falcon Avenger и завел его прямо в узкое окошко здания. Камера разведывательного дрона сняла мощный взрыв, который произошел в доме в результате меткого попадания украинского пилота. По информации Юрия Мысягина, оба россиянина погибли.

Группа "Очі відплати" регулярно и успешно атакует ВС РФ дронами-камикадзе украинского производства. Недавно появилось видео, как они уничтожили российский грузовик на дороге с помощью ударного БПЛА "Пегас" с крафтнеймом "HLOPOK 056".

4 апреля дрон подразделения "Очі відплати" взорвал оккупанта после крушения. Российский солдат сбил беспилотник из автомата, но тот упал рядом с окопом. Беспечный россиянин выглянул наружу и не обратил внимание, что летательный аппарат задымился, а вскоре и взорвался.

Эксперт рассказали, что дуэли дронов вывели воздушную войну на новый уровень, и не только в Украине. Беспилотники атакуют не только солдат и наземную технику, но и друг друга.