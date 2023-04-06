Дуэли дронов вывели воздушную войну на новый уровень: эксперты объяснили, что изменилось

Эффективное использование беспилотников в Украине заставило искать новые средства для борьбы с ними, в том числе разработать БПЛА-охотники.

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Во время войны в Украине зародилась новая эпоха воздушных боев: дуэли дронов. Издание Scientific American проанализировало, как именно беспилотники сражаются друг с другом, чтобы переломить ход сражений.

Дуэли дронов: как они происходят

Как заметили аналитики, во время воздушных боев дроны не применяют пули, ракеты или бомбы. Чаще всего дуэли происходят между двумя квадрокоптерами гражданского класса, которые встречаются в небе во время ведения разведки и наблюдения за позициями — летательные аппараты попросту таранят друг друга, проверяя на прочность. Победителями из таких схваток обычно выходят те, кому удается сломать двигатели противника, не получив значительного вреда в ответ.

"Такого мы раньше не видели. Впервые в истории мы наблюдаем конфликты дронов с дронами", — говорит Кейтлин Ли, руководитель Центра исследований беспилотных летательных аппаратов и автономии в Институте аэрокосмических исследований Митчелла в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Дроны-охотники: новое слово техники

Еще одним нововведением на войне в Украине стали высокотехнологичные БПЛА с искусственным интеллектом. Они охотятся на другие дроны с помощью встроенных радаров, а затем атакуют сетями, опутывая двигатели. Таким образом действует гексакоптер DroneHunter F700 от Fortem, вооруженный двумя сетями ловли БПЛА. Захваченные дроны безопасно приземляются на парашюте.

"На данный момент мы действительно единственные в мире, кто может это сделать", — уверяет главный исполнительный директор компании Джон Груен.

По данным СМИ, Украина впервые задействовала DroneHunter в мае 2022 года для захвата беспилотников, которые Россия использовала для слежки за украинскими войсками на передовой и корректировки артиллерийского огня. Когда же осенью РФ начала запускать иранские дроны-камикадзе Shahed Fortem начала модифицировать DroneHunter для борьбы с такими угрозами.

Угроза коммерческих дронов

Воздушные бои нового типа начались в небе над Украиной из-за распространения недорогих коммерческих дронов, таких как квадрокоптеры Mavic от китайского производителя DJI. Инженеры проявляют смекалку и модифицируют аппараты, заставляя их сбрасывать гранаты или вести разведку. Солдатам на земле сложно защититься от таких беспилотников, поскольку их сложно обнаружить или поразить из стрелкового оружия.

По словам Кейтилин Ли, пока сложно сказать, сыграют ли небольшие дроны решающую роль на войне в Украине, помогут ли они украинским или российским войскам совершить прорыв или перехватить инициативу для окончательной победы.

"Остается открытым вопрос, должны ли беспилотники становиться еще более изощренными, чтобы защищать землю, не говоря уже о том, чтобы применяться в масштабной военной кампании для возвращения территорий", — добавила она.

Как отметила директор Института технической политики Школы Корнелл-Брукс Сара Крепс, военные могут перенастроить радары для поиска целей меньшего размера, о тогда системы ПВО начнут атаковать каждую птицу. Она сравнила ударные БПЛА с самодельными взрывными устройствами, на борьбу с которыми США и другие страны уже потратили миллиарды долларов.

"По сути, это летающие самодельные взрывные устройства, мешающие военным, создавая асимметричные преимущества, которым трудно противостоять", — подчеркнула эксперт.

Еще одна проблема, связанная с малыми дронами, заключается в их дешевизне и доступности. По отдельности модернизированные БПЛА не могут нанести критического ущерба, но в случае массового применения они могут поражать множество практически бесконечное число целей. Таким образом боевая группа может атаковать более сильного и лучше вооруженного противника.

БПЛА развиваются не только в Украине

Этот потенциал вдохновляет десятки компаний по всему миру, в том числе Blighter Surveillance Systems, Dedrone, и DeTect на разработку новых технологий защиты от дронов. Такие системы могут быть наземными, ручными или беспилотными и сбивать БПЛА разными способами, например, с помощью лазерных лучей или электромагнитных помех.

На фоне войны в Украине другие страны развивают беспилотные системы вооружений, предназначенные для ведения воздушных боев по новым правилами. К примеру, ВВС США заказали поставку 1000 дронов, которые смогут работать в паре с пилотируемыми реактивными истребителями. Этот план является ответом на растущую угрозу со стороны Китая, который также пытается заставить беспилотники работать вместе с боевыми самолетами.

В январе в Украину доставили новую партию DroneHunter F700 стоимостью 152 млн грн. Они принялись защищать украинскую инфраструктуру от атак российских дронов.