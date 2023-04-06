Дуелі дронів вивели повітряну війну на новий рівень: експерти пояснили, що змінилося

Ефективне використання безпілотників в Україні змусило шукати нові засоби для боротьби з ними, зокрема розробити БПЛА-мисливців.

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Під час війни в Україні зародилася нова епоха повітряних боїв: дуелі дронів. Видання Scientific American проаналізувало, як саме безпілотники борються одне з одним, щоб змінити перебіг битв.

Дуелі дронів: як вони відбуваються

Як зауважили аналітики, під час повітряних боїв дрони не застосовують кулі, ракети чи бомби. Найчастіше дуелі відбуваються між двома квадрокоптерами цивільного класу, які зустрічаються в небі під час ведення розвідки та спостереження за позиціями — літальні апарати просто таранять одне одного, перевіряючи на міцність. Переможцями таких сутичок зазвичай виходять ті, кому вдається зламати двигуни противника, не отримавши значної шкоди у відповідь.

"Такого ми раніше не бачили. Вперше в історії ми спостерігаємо конфлікти дронів із дронами", — говорить Кейтлін Лі, керівниця Центру досліджень безпілотних літальних апаратів та автономії в Інституті аерокосмічних досліджень Мітчелла в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Дрони-мисливці: нове слово техніки

Ще одним нововведенням на війні в Україні стали високотехнологічні БПЛА зі штучним інтелектом. Вони полюють інші дрони за допомогою вбудованих радарів, а потім атакують сітками, обплутуючи двигуни. Так діє гексакоптер DroneHunter F700 від Fortem, озброєний двома мережами лову БПЛА. Захоплені дрони безпечно приземляються на парашуті.

"Наразі ми справді єдині у світі, хто може це зробити", — запевняє головний виконавчий директор компанії Джон Груєн.

За даними ЗМІ, Україна вперше використала DroneHunter у травні 2022 року для захоплення безпілотників, які Росія використала для стеження за українськими військами на передове та коригування артилерійського вогню. Коли ж восени РФ почала запускати іранські дрони-камікадзе Shahed Fortem, почала модифікувати DroneHunter для боротьби ще й з такими загрозами.

Загроза комерційних дронів

Повітряні бої нового типу розпочалися у небі над Україною через поширення недорогих комерційних дронів, таких як квадрокоптери Mavic від китайського виробника DJI. Інженери проявляють кмітливість та модифікують апарати, змушуючи їх скидати гранати або вести розвідку. Солдатам на землі важко захиститися від таких безпілотників, оскільки їх складно помітити або вразити зі стрілецької зброї.

За словами Кейтілін Лі, поки що важко сказати, чи зіграють невеликі дрони вирішальну роль на війні в Україні, чи допоможуть вони українським чи російським військам зробити прорив або перехопити ініціативу для остаточної перемоги.

"Залишається відкритим питання, чи повинні безпілотники ставати ще витонченішими, щоб захищати землю, не кажучи вже про те, щоб застосовуватися в масштабній військовій кампанії для повернення територій", — додала вона.

Як зазначила директорка Інституту технічної політики Школи Корнелл-Брукс Сара Крепс, військові можуть переналаштувати радари для пошуку цілей меншого розміру, тоді системи ППО почнуть атакувати кожного птаха. Вона порівняла ударні БПЛА із саморобними вибуховими пристроями, на боротьбу з якими США та інші країни вже витратили мільярди доларів.

"По суті, це літальні саморобні вибухові пристрої, які заважають військовим, створюючи асиметричні переваги, яким важко протистояти", — підкреслила експертка.

Ще одна проблема, пов'язана з малими дронами, полягає в їхній дешевизні та доступності. Окремо модернізовані БПЛА що неспроможні завдати критичної шкоди, але у разі масового застосування можуть уражати безліч практично нескінченну кількість цілей. Так бойова група може атакувати сильнішого і краще озброєного супротивника.

БПЛА розвиваються не лише в Україні

Цей потенціал надихає десятки компаній по всьому світу, зокрема Blighter Surveillance Systems, Dedrone та DeTect на розробку нових технологій захисту від дронів. Такі системи можуть бути наземними, ручними або безпілотними та збивати БПЛА у різний спосіб, наприклад, за допомогою лазерних променів або електромагнітних перешкод.

На тлі війни в Україні інші країни розвивають безпілотні системи озброєнь, які призначені для ведення повітряних боїв за новими правилами. Наприклад, ВПС США замовили постачання 1 000 дронів, які зможуть працювати в парі з пілотованими реактивними винищувачами. Цей план є відповіддю на зростання загрози з боку Китаю, який також намагається змусити безпілотників працювати разом із бойовими літаками.

У січні в Україну доставили нову партію DroneHunter F700 вартістю 152 млн грн. Вони почали захищати українську інфраструктуру від атак російських дронів.