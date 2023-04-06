Дуель операторів: боєць ЗСУ поцілив окупанта через вузьке віконце під Донецьком

Поки солдати ЗС РФ керували своїм БПЛА, до них у притулок залетів український дрон-камікадзе.

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Військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України знищив оператора російського дрону в районі зруйнованого Донецького аеропорту. Відеозапис опублікував у Telegram народний депутат України від "Слуги народу" Юрій Мисягін, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Бійці підрозділу "Очі Відплати" помітили через камеру дрону двох російських бійців, які керували своїм безпілотником. Оператор ЗС РФ та його напарник сховалися у напівзруйнованому приватному будинку, але це не врятувало їх від знищення.

Військовослужбовець ЗСУ запустив дрон-камікадзе Falcon Avenger і завів його прямо у вузьке віконце будівлі. Камера розвідувального дрону зняла потужний вибух, який стався в будинку внаслідок влучного влучення українського пілота. За інформацією Юрія Мисягіна, обидва росіянини загинули.

Група "Очі відплати" регулярно та успішно атакує ЗС РФ дронами-камікадзе українського виробництва. Нещодавно з'явилося відео, як вони знищили російську вантажівку на дорозі за допомогою ударного БПЛА "Пегас" з крафтнеймом "HLOPOK 056".

4 квітня дрон підрозділу "Очі відплати" підірвав окупанта після аварії. Російський солдат збив безпілотник з автомата, але той упав поряд із окопом. Безтурботний росіянин визирнув назовні і не звернув увагу, що літальний апарат задимився, а невдовзі вибухнув.

Експерт розповіли, що дуелі дронів вивели повітряну війну на новий рівень, і не лише в Україні. Безпілотники атакують не лише солдатів та наземну техніку, а й один одного.