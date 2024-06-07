Молот Тора против отключений света: Asus представила забавную электростанцию Mjolnir (фото)

Устройство оснащено аккумулятором LiFePO4 емкостью 768 Втч, способным обеспечить питанием ПК мощностью 700 Вт в течение часа.

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На днях компания Asus продемонстрировала первую электростанцию ​​​​под брендом ROG на выставке Computex. О ее технических характеристиках пишет издание Android authority.

Электростанция ROG Mjolnir получила свое название из-за расположенного на ней фонарика, что делает ее дизайн похожим на молот Тора — скандинавского бога грома и молний. Осветительный прибор можно отсоединить и использовать отдельно.

Устройство оснащено аккумулятором LiFePO4 емкостью 768 Втч, и тайваньский бренд заявляет, что он обеспечит питание ПК мощностью 700 Вт в течение часа. Пользователи могут ожидать значительно большего времени автономной работы, если используют ноутбук мощностью менее 100 Вт. Емкость этого гаджета превышает емкость аналога Ecoflow River 2 Max, оборудованного батареей емкостью 512 Втч.

Мини-электростанция Mjolnir Фото: guru3d.com

Отличительной особенностью ROG Mjolnir является поддержка беспроводной зарядки Qi 2.0, что обеспечивает поддержку MagSafe для пользователей iPhone. Новинка является одной из первых электростанций, совместимых с Qi 2.0, подчеркивает СМИ. Кроме того электростанция поддерживает зарядку USB-C до 100 Вт благодаря стандарту USB-PD.

Когда аккумулятор электростанции разрядится, его можно будет зарядить от сети переменного тока или от солнечной энергии. О скорости зарядки пока ничего не сообщается, но аналитики медиа считают, что компания не уступит конкурентам и предложит быстрое время зарядки от 0 до 80% при использовании сети. Компания также не упомянула о сроке службы аккумулятора.

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Представитель ASUS сообщил, что ROG Mjolnir, скорее всего, выйдет в продажу в начале 2025 года. О ценах пока ничего не сообщается.

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