Док-станции для ноутбуков: топ 5 лучших устройств и почему они нужны пользователям

Хорошая док-станция избавляет от необходимости покупать мощный настольный компьютер для работы, ведь позволяет подключать дополнительные мониторы и даже заряжает ноутбук в случае необходимости.

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Док-станция значительно расширяет возможности ноутбуков, превращая из мобильного гаджета в полноценную рабочую машину. Издание ZDNET протестировало и назвало пять лучших моделей для пользователей в 2024 году.

Для чего нужна док-станция для ноутбука?

Ноутбуки от персональных компьютеров отличаются своей компактностью. Ради нее приходится жертвовать доступными разъемами, поэтому пользователям часто не хватает портов для подключения всех необходимых устройств, таких как клавиатура, мышь, колонки, микрофон, дополнительные мониторы, жесткие диски.

В этом случае на помощь приходит док-станция (Docking station) — отдельный прибор, выступающий своеобразным посредником. Обычно это коробка, без труда помещающаяся на рабочем столе, с большим запасом самых необходимых разъемов. Некоторые даже могут послужить источником питания.

Можно выделить два преимущества подключения ноутбука к док-станции. Первое — больше доступных портов, а значит и больше одновременно подключенных устройств. Второе главное преимущество — ноутбук в любой момент можно отсоединить и унести в другое место, а потом вернуться, и все сторонние девайсы не нужно заново подключать.

Важно не перепутать док-станцию с USB-концентратором. Концентратором называют устройство, которое добавляет больше USB-портов, чтобы предоставить вам дополнительные способы подключения дополнительных периферийных устройств, таких как мыши и флэш-накопители, но не более того.

Как ноутбук подключается к док-станции?

В большинстве случаев для подключения используется кабель USB Type-C или Thunderbolt. Кроме того, необходимо установить драйвер, чтобы ноутбук и док-станция синхронизировались друг с другом и правильно обменивались данными.

Все остальные устройства можно по отдельности подключить к ноутбуку или док-станции, что куда удобнее. Станцию также можно использовать, чтобы подключить компьютер к интернету при помощи LAN-кабеля и разъемов Ethernet.

Ugreen Revodok Pro USB-C — лучший выбор

Док-станция Ugreen Revodok Pro USB-C усилит любой ноутбук Фото: Tech Advisor

Лучшей док-станции для ноутбука редакция ZDNET выбрала модель Ugreen Revodok Pro USB-C. Этот монолит должен удовлетворить любые потребности в производительности и функциональности благодаря широкому разнообразию портов. Он имеет 12 портов, среди которых три USB и два HDMI — один для вывода изображения с разрешением 8K и один для вывода 4K, чтобы картинка сохраняла свое качество.

Док-станция Revodok от Ugreen достаточно мощный, чтобы без проблем обрабатывает сразу много соединений. С его помощью можно подключить одновременно до трех разных мониторов, это повысит эффективность работы, ведь не придется снова и снова переключаться между окнами, всю важную информацию можно держать на виду. Поддержка трех дисплеев обеспечивается технологией DisplayLink, важным дополнением, позволяющим док-станции Ugreen работать с ПК и компьютерами Mac M1.

Характеристики док-станции Ugreen Revodok Pro USB-C (порты):

HDMI 8K (1);

HDMI 4K (1);

DP 4K (1);

PD 3.0 100 Вт (1);

USB-A (3);

USB-C 10 Гбит/с (1).

Baseus 11-in-1 Spacemate — лучшая для экономии места

Компантная док-станция Baseus 11-in-1 Spacemate для ноутбука Фото: Скриншот

У многих док-станций есть общая проблема: они большие и громоздкие. Нужно выделить достаточно много пространства на рабочем столе, чтобы все разместить. Baseus предлагает модель с вертикальной конструкцией, призванной сэкономить как можно больше места. Она имеет съемное магнитное основание и наноклейкую подкладку, которая позволяет док-станции крепко держаться на столе и не улетать от случайного прикосновения, но при этом ее легко отсоединить и взять с собой в случае необходимости.

Что касается портов, есть выбор: USB-C, USB-A, DisplayPort, HDMI и даже аудиоразъем 3,5 мм. Док-станция также оснащена дисплеем на передней панели, на котором можно быстро увидеть рабочее состояние каждого интерфейса. Она способна выводить видео 4K через HDMI и DisplayPort на 3 монитора, но только один — для macOS. Также имеется фиксированный 12-дюймовый плетеный кабель — достаточно длинный, чтобы его можно было использовать, но достаточно короткий, чтобы не быть громоздким. Поддерживается быстрая зарядка.

Характеристики док-станции Baseus 11-in-1 Spacemate (порты):

USB-C (1);

USB-A (3);

устройство чтения карт SD (1);

устройство чтения карт microSD (1);

HDMI (2);

DisplayPort (2);

Ethernet (1);

PD 100 Вт (1);

AUX 3,5 мм (1).

Accell Thunderbolt 4 — самая компактная станция

Док-станция Accell Thunderbolt 4 не занимает много места Фото: Cкриншот

Еще один вариант для людей, которым приходится работать за небольшим столом. Accell Thunderbolt 4 получила скромный дизайн и маленькие размеры, но при этом вмещает целых 10 портов, поддерживающих как старые, так и новые стандарты соединений. Например, здесь есть пара высокоскоростных разъемов Thunderbolt 4. Портов HDMI нет, но он все равно может выводить видео с разрешением 8K и частотой 30 Гц на один дисплей или с разрешением Ultra HD 4K с частотой 60 Гц на два монитора через соединения Thunderbolt 4. Аудиоразъем служит входом для наушников и микрофона.

Док-станция Accell работает как с ноутбуками, так и с MacBook M1, хотя поддержка последнего ограничена. MacBook M1, подключенный к этому устройству, сможет выводить изображение только на один внешний монитор из-за ограничений чипсета.

Характеристики док-станции Accell Thunderbolt 4 (порты):

USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 (2);

дисплей 1,4 (1);

USB-A 3,1 (3);

USB-А 2.0 (1);

Ethernet (1 Гбит);

комбинированный аудиоразъем 3,5 мм;

устройство чтения карт SD.

Baseus 10-in-1 — лучшая портативная станция для ноутбука

Док-станция Baseus 10-in-1 помещается в карман Фото: zdnet.com

Любителям путешествовать или таскать повсюду свой ноутбук пригодится небольшая и очень легкая док-станция, у Baseus такая есть. Длина основного корпуса составляет всего 13 см, а вес — около 100 г, поэтому можно легко сложить кабель и положить устройство в карман. При этом модель может выводить на дисплей 4K-изображение с частотой обновления 120 Гц, а также передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

Но не обошлось без недостатков. Любая док-станция может сильно нагреваться под большой нагрузкой, особенно маленькая, поэтому следует учитывать это при выборе места ее размещения. Кроме того, модель не поддерживает устройство Android, обратите внимание, что оно не поддерживает видеозахват изображения с дисплея.

Характеристики док-станции Baseus 10-in-1 (порты):

USB-C (1);

USB-A (3);

SD card reader (1);

microSD card reader (1);

HDMI (2);

Ethernet port (1).

CalDigit TS3 Plus — лучшая станция для MacBook

Док-станция CalDigit TS3 Plus лучше всего работает с MacBook Фото: Скриншот

Apple производит свои фирменные док-станции для MacBook, но их основная проблема — ограниченные возможности. Например, многопортовый цифровой AV-адаптер имеет только три входа и кабель USB-C на конце. Чтобы компенсировать это, Apple продает в своем интернет-магазине множество устройств от других производителей, в том числе док-станцию TS3 Plus от CalDigit.

Она работает с любыми ноутбуками и ПК, но лучше всего подходит для продукции Apple. Как и другие модели, станция предлагает множество разных портов, но в отличие от многих, способна выводить изображение с MacBook одновременно на два дисплея с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Если же экран только один, то разрешение можно увеличить до 5K.

Устройство CalDigit способно заряжать MacBook мощностью до 87 Вт, позволяя включать компьютер во время передачи файлов или работы. Док-станция TS3 Plus работает даже со старыми ноутбуками Apple, оснащенными процессорами Intel.

Характеристики док-станции CalDigit TS3 Plus (порты):

Thunderbolt 3 (2);

USB-A 3.0 (5);

USB-C (2);

устройство чтения карт SD UHS-II (1);

DisplayPort (1);

3.5-мм разъем (1),

Ethernet (1).

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