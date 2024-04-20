Лучшие ноутбуки в 2024 году: топ 7 моделей для дома, работы, учебы и путешествий

Эксперты протестировали много разных ноутбуков и нашли среди них фаворитов, выделяющихся хорошей производительностью, удобством, функциональностью и доступной ценой.

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Хороший ноутбук тот, который делает все, что нужно владельцу. Сайт The Independent отобрал 10 лучших моделей для разных потребностей, актуальных в 2024 году.

Сейчас на рынке есть широкий выбор брендов, стилей, цен и форм-факторов, включая MacBook, Chromebook, устройства от Dell, Lenovo, Microsoft и HP. Такое разнообразие в магазинах может ошеломить и запутать, поэтому сначала стоит определиться, зачем именно нужен ноутбук: для работы, учебы, видеоигр, просмотра фильмов, повседневных домашних задач, таких как соцсети и проверка электронной почты, возможно, что другое.

Аналитики The Independent заверяют, что тщательно протестировали ноутбуки, а потому могут их рекомендовать. Через руки журналистов прошли как бюджетные, так и машины премиального класса, способные запустить любую программу или игру. Стоит также учитывать, что большинство представленных моделей можно модифицировать, добавив больше оперативной памяти, поменяв жесткий диск или поставив процессор помощнее. Важную роль играет год выпуска, поскольку у предыдущих поколений тех же моделей ноутбуков может не найтись каких-то функций.

Лучший ноутбук в целом — Dell XPS 15 9530 (2023 г.)

Флагманский ноутбук Dell предыдущего года получил все, что производитель может грамотно упаковать в одну машину, чтобы это не расплавилось во время интенсивной работы. Dell XPS 15 сочетает в себе простой и скромный дизайн с функциональностью и производительностью премиального уровня, не в последнюю очередь благодаря процессору Intel 13-го поколения. В целом он работает быстрее, чем средний настольный компьютер.

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Большими преимуществами является четкий сенсорный OLED-дисплей и большое время работы от батареи. Единственным недостатком этого ноутбука является его некачественная веб-камера, которая может стать препятствием для тех, кому необходимо часто созваниваться в Zoom.

Ноутбук Dell XPS 15 9530 2023 года выпуска Фото: Скриншот

Основные характеристики Dell XPS 15 9530:

процессор — Intel Core i7 или i9 13-го поколения;

видеокарты: Intel Arc и GeForce 4050, 4060, 4070;

оперативная память — от 16 до 64 ГБ;

экран — сенсорный, 15,6 дюйма, 1920 x 1200 пикселей;

хранилище — твердотельный накопитель 512 ГБ-4 ТБ;

стоимость — от 53 000 грн.

Лучший ноутбук для работы дома — Huawei MateBook X Pro (2023 г.)

Ноутбук Huawei MateBook X Pro Фото: Скриншот

Флагманский ноутбук от Huawei с Windows 11 на борту получил продуманный дизайн с новой отделкой из мягкого металла, которая на ощупь кажется гладкой и шелковистой. Версия Matebook X pro 2023 года имеет насыщенный и яркий дисплей с соотношением сторон 3:2, частотой 90 Гц и разрешением 4K, ограниченный едва заметной рамкой.

У этой модели есть только одна конфигурация, и она весьма мощная. Процессор обеспечивает производительность на уровне ультрабуков, вот только у Huawei MateBook X Pro нет выделенной видеокарты, только интегрированная. Благодаря этому он прекрасно справится с большинством рабочих или творческих задач, но не потянет игры или более "прожорливые" программы, например, для рендеринга видео.

Основные характеристики Huawei MateBook X Pro:

процессор — Intel Core i7 13-го поколения;

видеокарта: Intel Iris Xe;

оперативная память — 16 ГБ DDR4;

экран — 13,9 дюйма, 3000 x 2000 пикселей;

хранилище — SSD-накопитель емкостью 1 ТБ;

стоимость — от 81 000 грн.

Лучший ноутбук для учебы и текста — Microsoft Surface 5

Ноутбук Microsoft Surface 5 идеально подходит для учебы

Линейка Surface демонстрирует Windows 11 в лучшем виде, позволяя Microsoft взять под контроль как аппаратное, так и программное обеспечение. В то время как большинство других ноутбуков с Windows поставляются с предустановленными сторонними приложениями и антивирусными программами, ноутбуки Microsoft Surface гораздо ближе к пользовательскому интерфейсу в стиле Apple: чистые, аккуратные и простые в использовании.

Microsoft Surface 5 — это быстрый и тонкий ноутбук с сенсорным экраном, при этом достаточно производительный — даже в самой дешевой конфигурации он оснащен мощным процессором Intel Core i5. Есть систем разблокировки с помощью распознавания лиц, на клавиатуре удобно печатать часами, можно долго работать без подключения к сети, а корпус отделан слоем тонкой искусственной замши из алькантары.

Основные характеристики Microsoft Surface 5:

процессор — Intel Core i5 или Intel Core i7;

видеокарта — встроенная;

оперативная память — 8 ГБ или 16 ГБ;

экран — 13.5 или 15 дюймов, 2496 x 1664 пикселей;

хранилище — SSD-накопитель емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ;

стоимость — от 32 000 грн.

Лучший ноутбук для творчества — Apple MacBook 14 Pro (М3)

Ноутбук Apple Mac Book 14 Pro 2023 года Фото: Скриншот

Ноутбук премиум-класса от Apple по-прежнему остается любимым устройством для редакторов, профессионалов и творческих пользователей, которым нужна высокая производительность и плавная работа устройства. MacBook Pro, оснащенный новейшим фирменным чипом M3 от Apple, может справиться с задачами, с которым не смогут предыдущие поколения или более тонкие Air.

Кнопка питания оснащена встроенным датчиком отпечатков пальцев, клавиатура удобна, а трекпад большой и отзывчивый. Фирменный дисплей Retina тоже является значительным преимуществом перед конкурентами благодаря повышенной плотности пикселей. Однако и стоит ноутбук дороже многих других моделей.

"Лучший ноутбук для продуктивной работы и творческих задач — и единственный ноутбук, который может обоснованно претендовать на модный авторитет — MacBook Pro — это шедевр дизайна", — пишут в The Independent.

Основные характеристики Apple MacBook 14 Pro:

процессор —M3/M3 Pro/M3 Max;

видеокарта: интегрированная;

оперативная память — от 8 ГБ до 36 ГБ;

экран — 14,2 дюйма, 3024 x 1964 пикселей;

хранилище — от 512 ГБ до 1 ТБ;

стоимость — от 60 000 грн.

Лучший ноутбук для путешествий — Asus ZenBook 13

Ноутбук Asus ZenBook 13 хорош для путешествий Фото: Скриншот

Разработчики наделили ZenBook 13 множеством необычных деталей, которые позволяют повсюду носить его с собой и при этом выделять из толпы. В то время как другие производители сократили разъемы USB-C до одного или двух, этот предлагает порт USB-A рядом с выходом HDMI и слотом для карт MicroSD, оставаясь очень тонким.

В открытом состоянии шарнир слегка приподнимает клавиатуру, обеспечивая более удобный набор текста и лучшее охлаждение воздухом. На сенсорной панели может отображаться цифровая клавиатура или приложение-калькулятор, а инфракрасная камера пригодится для разблокировки Windows. 0ZenBook 13 может работать почти весь день без подзарядки, а яркий экран и стильный дизайн делают его одним из лучших 13-дюймовых ноутбуков, которые можно купить в 2024 году.

Основные характеристики Asus ZenBook 13:

процессор — от Intel Core i5 1135G7 до Intel Core i7 1165G7;

видеокарта: Intel iris ХE (интегрированная);

оперативная память — 8 ГБ DDR4;

экран — 13,3 дюйма, 1920 x 1080 пикселей;

хранилище — SSD емкостью от 512 ГБ до 1 ТБ;

стоимость — от 37 000 грн.

Лучшее по выгодной цене — Lenovo Yoga Slim 7

Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 отличается качеством и невысокой ценой Фото: Скриншот

Ультрабук премиум-класса по вполне доступной цене. Сейчас Lenovo Yoga Slim 7 называют лучшим ноутбуком, который можно купить менее чем за 40 000 гривен. В течение последних нескольких лет Lenovo потихоньку выпускала ноутбуки и планшеты, которые предлагают продуманный дизайн и достойные характеристики без больших затрат, и эта модель является кульминацией работы производителя.

Внутри очень тонкого корпуса находится процессор Intel, разработанный специально для ноутбуков, что предоставляет достаточную мощность для выполнения сложных задач, таких как редактирование фотографий и видео и даже не очень требовательных игр. Чтобы снизить затраты, Lenovo выбрала стандартный HD-дисплей с невысоким разрешением 1080 пикселей, но качество, цветопередача и контрастность у него на высоте.

Основные характеристики Lenovo Yoga Slim 7:

процессор — от Intel Core i5 1135G7 до Intel Core i7 1165G7;

видеокарта: Intel iris ХE (интегрированная);

оперативная память — 8 ГБ DDR4;

экран — 14 дюймов, 1920 x 1080 пикселей;

хранилище — твердотельный накопитель емкостью от 256 ГБ до 512 ГБ;

стоимость — от 30 000 грн.

Лучший ноутбук для игр — Razer Blade 15 (2023)

Ноутбук Razer Blade 15 потянет любые игры Фото: Скриншот

Очень шустрый игровой ноутбук, способный тягаться по производительности с настольными компьютерами. Производитель предлагает несколько конфигураций, которые отличаются характеристиками и, конечно, стоимостью. Самые дорогие работают на мощных процессорах Intel Core i9 13-го поколения и оснащены выделенными видеокартами Nvidia серии 4000.

Любой из этих ноутбуков запустит любую новую компьютерную игру с высокими настройками графики. В отличие от многих игровых ноутбуков, напоминающих цветастые игрушки, Razer Blade 15 имеет тонкий, минималистичный дизайн, который можно использовать на важных деловых встречах, не вызывая недоуменных взглядов.

Основные характеристики Razer Blade 15:

процессор — от Intel Core i7 11-го поколения до Intel Core i9 13-го поколения.;

видеокарта: от Nvidia GeForce 3060 до 4080 Ti;

оперативная память — 16 ГБ или 32 ГБ;

экран — 15 дюймов, от Full HD до 4K;

хранилище — SSD емкостью 1 ТБ;

стоимость — от 60 000 грн.

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