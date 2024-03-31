Лучшие смартфоны с Android в 2024 году: 5 моделей на любой вкус и бюджет

Не обязательно платить баснословные деньги, чтобы получить качественный и производительный аппарат для повседневных задач.

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Apple и ее iPhone остаются лидерами на рынке мобильных телефонов на Западе, но устройства на Android составляют им серьезную конкуренцию. Британское издание The Independent определило лучшие смартфоны в 2024 году — от флагманов до бюджетных моделей.

Телефоны, созданные на основе мобильной операционной системы Android, разработанной Google, представлены в разнообразных формах, размерах, форм-факторах и имеют широкий диапазон цен, что является значительным преимуществом перед Apple, поскольку iPhone стоят очень дорого и мало чем отличаются друг от друга, по крайней мере в рамках одного поколения. Среди телефонов на Android можно найти сверхбыстрого "убийцу iPhone", такого как Samsung Galaxy S24 Ultra, складные смартфоны, полностью интегрированные с Google Pixel 8 Pro, яркие дизайны или же приятный ценник, не бьющий по карману. Самое главное, можно выбрать модель именно с теми функциями, которые нужны, и не переплачивать за лишнее.

У The Independent есть проект IndyBest, где эксперты по шопингу тестируют различные продукты, в том числе технику. Аналитики сами использовали смартфоны, уделяя пристальное внимание тому, как они справляются с основными задачами, такими как обмен сообщениями, прослушивание музыки и подкастов, социальными сетями. Кроме того, модели тщательно испытывали, проверяя, как работает камера в сложных условиях освещения, на сколько хватит заряда аккумулятора при непрерывном воспроизведении видео с YouTube, запускаются ли высокопроизводительные приложения, как процессор выдерживает нагрузки.

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Лучший флагман — Samsung Galaxy S24 Ultra

Cмартфон Samsung Galaxy S24 Ultra дорогой, но мощный Фото: Samsung

Galaxy S24 Ultra — лучший телефон, который когда-либо производил Samsung. Он оснащен очень быстрым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ярким экраном. Это также единственный массовый смартфон, оснащенный собственным стилусом, тонкий и легкий S-Pen выдвигается из аккуратного маленького корпуса в нижней части устройства и позволяет делать заметки, наброски, рисовать и обводить кругами объекты, чтобы искусственный интеллект нашел их в Google.

Хотя аппаратные характеристики получили лишь самые незначительные обновления по сравнению с S23, флагманский телефон Galaxy 2024 года заметно выделяется благодаря программному обеспечению. Samsung включила магию машинного обучения в свои и без того мощные инструменты для фотографии и редактирования текста. Смартфон позволяет стирать объекты и помехи с фотографий, перемещать их в кадре, изменять размер или подставлять что-то другое. Можно также повторно обрезать фотографии после их съемки и попросить искусственный интеллект "дорисовать" новые части изображения.

Характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra

Размер: 79 мм х 162 мм х 8,6 мм.

Вес: 233 г.

Дисплей: 6,8 дюйма, QHD+, 120 Гц.

Камеры: телеобъектив 50 МП + 10 МП, основная 200 МП, сверхширокоугольная 12 МП.

Селфи-камера: 12 МП.

Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.

Оперативная память: 12 ГБ.

Cтоимость в Украине: от 57 999 грн.

Если хочется иметь в кармане передовые функции линейки Samsung Galaxy, но не хватает денег на самую дорогую модель, аналитики рекомендуют присмотреться к базовой модели S24. Она имеет то же качество сборки и инструменты на базе искусственного интеллекта, но стоит на 9 000 грн дешевле. Ни S24, ни S24+ не совместимы со стилусом S-Pen, но это по-прежнему смартфоны премиум-класса наравне с iPhone 15 и Google Pixel 8.

The Independent выбрала Samsung Galaxy S24 лучшим Android-смартфоном 2024 года. Это один из немногих телефонов, которые могут конкурировать с iPhone 15 по общему качеству сборки, к тому же весьма стильное и производительное устройство за разумную цену.

Лучший Android-телефон в целом – Google Pixel 8 Pro

Смартфон Google Pixel 8 Pro признали лучшим Фото: Скриншот

Актуальный флагман от компании Google имеет большой 6,7-дюймовый OLED-экран, пиковая яркость дисплея превышает 2400 нит, это больше, чем у iPhone 15 Pro. Модель оснащена новейшим аппаратным обеспечением камеры. Основного объектив имеет разрешение 50 МП, его дополняет сверхширокоугольным объективом на 48 МП, способный делать макроснимки с расстояния менее 2 см от объекта. Третий телеобъектив на 48 МП с 5-кратным оптическим зумом также обещает более качественные снимки в условиях низкой освещенности. Элементы управления профессиональной камерой позволяют вручную настраивать такие параметры, как ISO и выдержка, а эксклюзивная профессиональная функция усиления видео улучшает качество видео при слабом освещении с помощью эффектов постобработки кинематографического качества.

Помимо камеры, эксперты положительно отметили возможности искусственного интеллекта, элегантный дизайн с плоским экраном и семь лет поддержки программного обеспечения. Это означает, что производители будут регулярно выпускать обновления, и смартфон останется актуальным еще очень долго.

По мнению редакции The Independent, Google Pixel 8 — это демонстрация лучших качеств телефона на Android за доступную цену, с оптимизированным интерфейсом и простым пользовательским интерфейсом, соответствующим Apple.

Характеристики Google Pixel 8 Pro

Размер: 162,6 мм х 76,5 мм х 8,8 мм.

Вес: 213 г.

Дисплей: 6,7-дюймовый OLED, 120 Гц.

Камеры: основная 50 МП, сверхширокоугольная 48 МП, телеобъектив 48 МП.

Селфи-камера: 10,5 МП.

Память: от 128 ГБ до 1 ТБ.

Оперативная память: 12 ГБ.

Стоимость в Украине: от 26880 грн.

Лучший бюджетный смартфон – Samsung Galaxy A25

Смартфон Samsung Galaxy A25 cтоит недорого Фото: Samsung

Свежайший из бюджетных телефонов Samsung A-серии, Galaxy A25, выпущенный в декабре 2023 года, является одним из лучших дешевых телефонов на базе Android. Небольшое, но надежное устройство получило AMOLED-дисплеем с частотой обновление 120 Гц, возможность подключения к 5G-сетям, достойную камеру с тремя объективами, оболочку One UI от Samsung и батарею емкостью 5000 мАч.

Базовую модель оснастили хранилищем данных объемом 128 ГБ — этого может оказаться мало, особенно если регулярно записывать видео в разрешении 4K, в качестве компенсации покупатели получили достаточно низкую цену. Кроме того, в отличие от многих моделей класом повыше, в Galaxy A25 можно вставить карту microSD объемом до 1 ТБ.

Характеристики Samsung Galaxy A25

Размер: 161 мм х 76,5 мм х 8,3 мм.

Вес: 197 г.

Дисплей: 6,5-дюймовий AMOLED, 120 Гц.

Камеры: широкая 50 МП, сверхширокоугольная 8 МП, макросъемка 2 МП.

Селфи-камера: 13 МП.

Память: 128 ГБ или 256 ГБ.

Оперативная память: 6 ГБ или 8 ГБ.

Стоимость в Украине: от 10 799 грн.

Лучшее соотношение цены и качества — Samsung Galaxy A54

Смартфон Samsung Galaxy A54 подойдет почти всем Фото: Скриншот

Помимо дорогих флагманов, Samsung также производит одни из лучших смартфонов бюджетного и среднего класса на рынке. Samsung Galaxy A54 объединил в себе стильный дизайн, качественный экран AMOLED с плавной частотой обновления 120 Гц и массив камер, который обходит другие телефоны в этом ценовом диапазоне. Но ради низкой стоимости пришлось пожертвовать мощностью процессора и емкостью аккумулятора, поэтому модель разряжается заметно быстрее, чем более дорогие конкуренты. В целом же такой компромисс выглядит вполне приемлемым в 2024 году, учитывая преимущества.

Характеристики Samsung Galaxy A54

Размер: 158,2 мм х 76,7 мм х 8,2 мм.

Вес: 202 г.

Экран: 6,4 дюйма Amoled, 120 Гц.

Камеры: широкая 50 МП, сверхширокая 12 МП, макро 5 МП, глубина 5 МП.

Селфи-камера: 32 МП.

Память: 128 ГБ/256 ГБ.

Оперативная память: 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ.

Стоимость в Украине: от 18 699 грн.

Лучший стиль — Nothing Phone (2)

Компания Nothing выпустила второй по счету смартфон и учла все ошибки первого. Она улучшила дисплей, камеры и производительность, не отказавшись при этом от "странностей", которые делают линейку особенной. Эффектный интерфейс с глифами остался, но после обновления операционной системы Nothing OS он ощущается как целостная часть очень продуманно спроектированного телефона.

Второе поколение Nothing Phone резко подорожало, вот только сложно найти cмартфон по аналогичной цене с лучшей производительностью и камерами, но таким же стильным дизайном. Его стоит приобрести, если наскучили одни и те же блестящие черные прямоугольники, но не хочется брать слишком дорогую модель премиум-класса.

Характеристики Nothing Phone (2)

Смартфон Nothing Phone (2) странный, но хороший Фото: Скриншот

Размер: 161,1 мм х 76,4 мм х 8,6 мм.

Вес: 201,2 г.

Дисплей: 6,7-дюймовый OLED, 120 Гц.

Камеры: 50 МП широкоугольная, 50 МП сверхширокоугольная.

Селфи-камера: 32 МП.

Память: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ.

Оперативная память: 8 ГБ/12 ГБ.

Стоимость в Украине: от 20 999 грн.

Ранее китайский бенчмарк AnTuTu назвал лучшие Android-смартфоны февраля по версии пользователей. Рейтинг возглавил Samsung Galaxy S23 Ultra, но у него оказались серьезные конкуренты.