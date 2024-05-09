На случай отключения света: как зарядить ноутбук без розетки и не повредить гаджет

Есть несколько способов зарядить ноутбук в условиях блекаута или когда нет зарядного устройства. Однако нужно быть внимательным, так как некоторые методы могут привести к необратимым последствиям.

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Из-за атак российской армии по инфраструктуре Украины летом могут ввести графики отключения света, и украинцам придется думать, как использовать свою технику в таких условиях. Есть несколько способов зарядить ноутбук при блекауте, в частности можно использовать альтернативные источники энергии, как генератор, автомобильный аккумулятор, солнечная панель или павербанк. При этом важно подключить эти источники энергии таким образом, чтобы не повредить устройство. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Как зарядить ноутбук без зарядного устройства

Интерфейсы Thunderbolt и Type-C способны передавать энергию до 100 Вт и с точки зрения зарядки ноутбуков почти не отличаются. Их можно использовать как альтернативу зарядному устройству. Если производитель предусмотрел наличие подходящего разъема, тогда пользователю достаточно в свободный порт нужно вставить штекер от адаптера. При этом в MobilePlanet не рекомендуют использовать адаптер со штекером плоской формы для разъема, который изначально не был предусмотрен для зарядки. В противном случае есть большой риск поломки.

Порт USB Type-C на ноутбуке и кабель со штекером USB Type-C Фото: Википедия

Павербанк для ноутбука

Для зарядки ноутбука лучше всего подойдет модель павербанка с емкостью 20 или 30 тысяч миллиампер-часов. Батареи объемом 10 000 миллиампер-часов, вероятно, не хватит, чтобы полностью зарядить гаджет. При этом желательно наличие разъема Type C на обоих устройствах. Ноутбук также можно заряжать от павербанка с выходным напряжением 220 В, но для этого потребуется оригинальное или совместимое зарядное устройство. Цены на павербанки для ноутбуков стартуют от 999 гривен.

Как выбрать павербанк для ноутбука

Автомобильный аккумулятор

Для того чтобы зарядить ноутбук от автомобильного аккумулятора, нужно приобрести инвертор для преобразования постоянного тока из автомобиля в переменный. К примеру, инвертор BESTEK 300W Power Inverte может полностью зарядить ноутбук, так как обеспечивает до 300 Вт.

Супераккумулятор для ноутбука

Супераккумулятор для ноутбука — это специальные батареи, которые являются аналогами или дополнительными источниками питания для персонального компьютера. Они оснащены разными типами кабелей для подзарядки, однако стоит убедиться, что супераккумулятор совместим с именно вашей моделью ноутбука. Этот метод советуют использовать только в экстренных случаях, так как он не всегда эффективен.

Телефон или планшет

Некоторые смартфоны и планшеты предусматривают возможность обратной зарядки, позволяющую им работать как портативные USB-банки питания. Для начала стоит убедиться, что эта функция активирована, проверив настройки. Затем просто подключите свой ноутбук к порту USB-C планшета или телефона. Стоит учитывать, что использование гаджетов в качестве источника питания может привести к перегреву аккумулятора, повредив устройство. Поэтому к методу обратной зарядки стоит прибегать только в крайнем случае.

Если смартфон заряжен, от него можно зарядить ноутбук Фото: Getty Images

Электрогенератор

Бензиновые агрегаты могут производить электроэнергию в небольших объемах, однако их мощности достаточно, чтобы зарядить ноутбук. Важно учитывать, что в электрогенераторе может отсутствовать разъем Type C, а значит для зарядки может понадобиться зарядное устройство и промежуточное звено, например дополнительный адаптер. Цены на электрогенераторы стартуют от 2299 гривен.

Солнечная батарея

Для зарядки ноутбука хватает генерации переносных солнечных батарей мощностью около 100 Вт и площадью около 1 м2. Подключить компьютер к солнечной батареи можно с помощью разъема Type C или используя кабель с круглыми разъемами, обычно идущий в комплекте. Кабель имеет съемный штекер и может быть оборудован наконечником, совместимыми с разными ноутбуками.

Как использовать солнечную батарею

Напомним, шведский стартап Exeger создал солнечную батарею, которая имитирует фотосинтез. Powerfoyle может преобразовать любую световую энергию, искусственный свет в помещении и естественный свет, в электричество посредством специального красителя.

Фокус также писал о том, как подобрать портативные аккумуляторы для питания смартфонов, ноутбуков и других приборов. Павербанки имеют разные характеристики и могут использоваться для разных целей, поэтому при их покупке нужно учитывать ряд нюаносв.