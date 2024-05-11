Док-станції для ноутбуків: топ 5 найкращих пристроїв і чому вони потрібні користувачам

Хороша док-станція позбавляє необхідності купувати потужний настільний комп'ютер для роботи, адже дає змогу під'єднувати додаткові монітори та навіть заряджає ноутбук за потреби.

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Док-станція значно розширює можливості ноутбуків, перетворюючи з мобільного гаджета на повноцінну робочу машину. Видання ZDNET протестувало та назвало п'ять найкращих моделей для користувачів у 2024 році.

Для чого потрібна док-станція для ноутбука?

Ноутбуки від персональних комп'ютерів відрізняються своєю компактністю. Заради неї доводиться жертвувати доступними роз'ємами, тому користувачам часто не вистачає портів для під'єднання всіх необхідних пристроїв, таких як клавіатура, миша, колонки, мікрофон, додаткові монітори, жорсткі диски.

У цьому разі на допомогу приходить док-станція (Docking station) — окремий прилад, який виступає своєрідним посередником. Зазвичай це коробка, яка легко поміщається на робочому столі, з великим запасом найнеобхідніших роз'ємів. Деякі навіть можуть послужити джерелом живлення.

Можна виділити дві переваги підключення ноутбука до док-станції. Перша — більше доступних портів, а значить, і більше одночасно підключених пристроїв. Друга головна перевага — ноутбук у будь-який момент можна від'єднати й забрати в інше місце, а потім повернутися, і всі сторонні девайси не потрібно заново підключати.

Важливо не переплутати док-станцію з USB-концентратором. Концентратором називають пристрій, який додає більше USB-портів, щоб надати вам додаткові способи під'єднання додаткових периферійних пристроїв, як-от миші та флеш-накопичувачі, але не більше.

Як ноутбук під'єднується до док-станції?

У більшості випадків для підключення використовується кабель USB Type-C або Thunderbolt. Також необхідно встановити драйвер, щоб ноутбук і док-станція синхронізувалися один із одним і правильно обмінювалися даними.

Усі інші пристрої можна окремо під'єднати до ноутбука або док-станції, що набагато зручніше. Станцію також можна використовувати, щоб під'єднати комп'ютер до інтернету за допомогою LAN-кабелю та роз'ємів Ethernet.

Ugreen Revodok Pro USB-C — найкращий вибір

Док-станція Ugreen Revodok Pro USB-C посилить будь-який ноутбук Фото: Tech Advisor

Найкращою док-станцією для ноутбука редакція ZDNET обрала модель Ugreen Revodok Pro USB-C. Цей моноліт має задовольнити будь-які потреби в продуктивності й функціональності завдяки широкому розмаїттю портів. Він має 12 портів, серед яких три USB та два HDMI — один для виведення зображення з роздільною здатністю 8K й один для виведення 4K, щоб картинка зберігала свою якість.

Док-станція Revodok від Ugreen досить потужна, щоб без проблем обробляти відразу багато з'єднань. Із його допомогою можна під'єднати одночасно до трьох різних моніторів, це підвищить ефективність роботи, адже не доведеться знову й знову перемикатися між вікнами, усю важливу інформацію можна тримати на виду. Підтримка трьох дисплеїв забезпечується технологією DisplayLink, важливим доповненням, що дає змогу док-станції Ugreen працювати з ПК та комп'ютерами Mac M1.

Характеристики док-станції Ugreen Revodok Pro USB-C (порти):

HDMI 8K (1);

HDMI 4K (1);

DP 4K (1);

PD 3.0 100 Вт (1);

USB-A (3);

USB-C 10 Гбіт/с (1).

Baseus 11-in-1 Spacemate — найкраща для економії місця

Компантна док-станція Baseus 11-in-1 Spacemate для ноутбука Фото: Скриншот

У багатьох док-станцій є спільна проблема: вони великі та громіздкі. Потрібно виділити досить багато простору на робочому столі, щоб усе розмістити. Baseus пропонує модель із вертикальною конструкцією, покликаною заощадити якомога більше місця. Вона має знімну магнітну основу та наноклейку підкладку, яка дає змогу док-станції міцно триматися на столі та не відлітати від випадкового дотику, але водночас її легко від'єднати й узяти із собою в разі потреби.

Що стосується портів, є вибір: USB-C, USB-A, DisplayPort, HDMI і навіть аудіороз'єм 3,5 мм. Док-станція також оснащена дисплеєм на передній панелі, на якому можна швидко побачити робочий стан кожного інтерфейсу. Вона здатна виводити відео 4K через HDMI і DisplayPort на 3 монітори, але тільки один — для macOS. Також є фіксований 12-дюймовий плетений кабель — досить довгий, щоб його можна було використовувати, але досить короткий, щоб не бути громіздким. Підтримується швидке заряджання.

Характеристики док-станції Baseus 11-in-1 Spacemate (порти):

USB-C (1);

USB-A (3);

пристрій читання карт SD (1);

пристрій читання карт microSD (1);

HDMI (2);

DisplayPort (2);

Ethernet (1);

PD 100 Вт (1);

AUX 3,5 мм (1).

Accell Thunderbolt 4 — найкомпактніша станція

Док-станція Accell Thunderbolt 4 не займає багато місця Фото: Cкриншот

Ще один варіант для людей, яким доводиться працювати за невеликим столом. Accell Thunderbolt 4 отримала скромний дизайн і маленькі розміри, але водночас вміщує цілих 10 портів, що підтримують як старі, так і нові стандарти з'єднань. Наприклад, тут є пара високошвидкісних роз'ємів Thunderbolt 4. Портів HDMI немає, але він усе одно може виводити відео з роздільною здатністю 8K та частотою 30 Гц на один дисплей або з роздільною здатністю Ultra HD 4K з частотою 60 Гц на два монітори через з'єднання Thunderbolt 4. Аудіороз'єм слугує входом для навушників і мікрофона.

Док-станція Accell працює як із ноутбуками, так і з MacBook M1, хоча підтримка останнього обмежена. MacBook M1, під'єднаний до цього пристрою, зможе виводити зображення тільки на один зовнішній монітор через обмеження чипсета.

Характеристики док-станції Accell Thunderbolt 4 (порти):

USB-C з підтримкою Thunderbolt 4 (2);

дисплей 1,4 (1);

USB-A 3,1 (3);

USB-А 2.0 (1);

Ethernet (1 Гбіт);

комбінований аудіороз'єм 3,5 мм;

пристрій читання карт SD.

Baseus 10-in-1 — найкраща портативна станція для ноутбука

Док-станція Baseus 10-in-1 поміщається в кишеню Фото: zdnet.com

Любителям подорожувати або тягати всюди свій ноутбук стане в нагоді невелика й дуже легка док-станція, у Baseus така є. Довжина основного корпусу становить усього 13 см, а вага — близько 100 г, тому можна легко скласти кабель і покласти пристрій у кишеню. Водночас модель може виводити на дисплей 4K-зображення з частотою оновлення 120 Гц, а також передавати дані зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

Але не обійшлося без недоліків. Будь-яка док-станція може сильно нагріватися під великим навантаженням, особливо маленька, тому слід враховувати це під час вибору місця її розміщення. До того ж модель не підтримує пристрій Android, зверніть увагу, що він не підтримує відеозахоплення зображення з дисплея.

Характеристики док-станції Baseus 10-in-1 (порти):

USB-C (1);

USB-A (3);

Зчитувач карт SD (1);

зчитувач карт microSD (1);

HDMI (2);

порт Ethernet (1).

CalDigit TS3 Plus — найкраща станція для MacBook

Док-станція CalDigit TS3 Plus найкраще працює з MacBook Фото: Скриншот

Apple виробляє свої фірмові док-станції для MacBook, але їхня основна проблема — обмежені можливості. Наприклад, багатопортовий цифровий AV-адаптер має тільки три входи й кабель USB-C на кінці. Щоб компенсувати це, Apple продає у своєму інтернет-магазині безліч пристроїв від інших виробників, зокрема док-станцію TS3 Plus від CalDigit.

Вона працює з будь-якими ноутбуками та ПК, але найкраще підходить для продукції Apple. Як і інші моделі, станція пропонує безліч різних портів, але на відміну від багатьох, здатна виводити зображення з MacBook одночасно на два дисплеї з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 60 Гц. Якщо ж екран тільки один, то роздільну здатність можна збільшити до 5K.

Пристрій CalDigit здатен заряджати MacBook потужністю до 87 Вт, даючи змогу вмикати комп'ютер під час передавання файлів або роботи. Док-станція TS3 Plus працює навіть зі старими ноутбуками Apple, оснащеними процесорами Intel.

Характеристики док-станції CalDigit TS3 Plus (порти):

Thunderbolt 3 (2);

USB-A 3.0 (5);

USB-C (2);

пристрій читання карт SD UHS-II (1);

DisplayPort (1);

3.5-мм роз'єм (1),

Ethernet (1).

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