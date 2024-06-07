Показывали военные ролики: Россия прерывала трансляцию детских телеканалов в Европе, — СМИ

По данным журналистов, им в руки попал французский отчет о том, что с середины марта по конец мая фиксировались определенные сбои в вещании. На одном из развлекательных каналов для детей показывали жестокие видео на русском языке.

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Россия начала прерывать эфиры детских телеканалов в Европе и транслирует военные видео на русском языке. Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным журналистов информационного агентства, они смогли получить доступ к документам, которые подтверждают, что Москва уже много месяцев вмешивается в трансляцию детских телеканалов во Франции. В результате там показывают жестокие ролики.

Источник поделился, что как минимум три спутника французского оператора Eutelsat SA серьезно пострадали с середины марта. Подобные сбои фиксировались вплоть до конца мая.

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Например, 28 марта и 17 апреля из-за помех на детском развлекательном канале BabyTV, который принадлежит компании Walt Disney Co., показали военные ролики на русском языке, пишут в материале. Кабельный оператор Ziggo из Нидерландов в связи с этим был вынужден исключить телеканал со своего вещания.

"Помехи были четко определены как исходящие от крупных земных станций и поэтому должны фиксироваться и отслеживаться властями Российской Федерации", — говорится в письме Национального агентства частот Франции в Совет по радиорегламенту.

На следующем заседании Совета по радиорегламенту собираются детально обсудить отчеты, которые оказались в руках журналистов. Там осознают, что это умышленное вмешательство из внешних источников.

В Bloomberg также пишут, что после начала полномасштабной войны в Украине Россия систематически пыталась вывести из строя различные европейские системы связи. В такой способ они проверяют готовность Европы и НАТО к провокациям, предположили журналисты. Швеция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы.

Напомним, 9 мая сообщалось, что хакеры взломали украинские каналы и транслировали "парад победы" в Москве. Мероприятие возле Кремля транслировали по многим кабельным каналам в Одесской области. Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения уточнил, что под хакерскую атаку также попали "Интер" и эфиры каналов группы StarLightMedia.