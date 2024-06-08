Apple наконец-то внедряет ИИ: что компания презентует на WWDC 2024 и где смотреть трансляцию

Основной доклад, скорее всего, будет посвящен обновлению программного обеспечения — iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.

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Презентация новых разработок Apple намечена на 10 июня 2024 года (21:00 по Киеву) в рамках мероприятия WWDC 2024. Аналитики издания Tom's Guide считают, что основное внимание гендиректор компании Тим Кук уделит искусственному интеллекту.

Основной доклад, скорее всего, будет посвящен обновлению программного обеспечения — iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.

Незадолго до WWDC 2024 появились сообщения о том, что Apple объединяется с OpenAI, чтобы внедрить функции генеративного искусственного интеллекта в iOS 18. Samsung, Google и Microsoft уже давно представили свои ИИ-разработки, и Apple не хочет отставать от конкурентов, пишут аналитики.

Это может быть краткосрочное партнерство, но оно даст возможность клиентам Apple напрямую пользоваться ChatGPT. Похоже, что собственные ИИ-модели компании еще не готовы к презентации, полагают эксперты.

Трансляция презентации Apple стартует 10 июня 21:00 по киевскому времени

Кроме того, Apple, как предполагается, разрабатывает собственную большую языковую модель (БЯМ) под кодовым названием Ajax с тем, чтобы в будущем интегрировать ее в iOS 18. ИИ будет генерировать смайлики, редактировать фото и видео, сортировать электронные письма и веб-страницы, автоматически переводить в печатный текст голосовые заметки и многое другое.

Ожидается, что голосовой помощник Siri получит самое большое обновление. Предполагается, что Siri 2.0 с искусственным интеллектом сможет подключаться к другим приложениям для получения большего количества команд. БЯМ сделает его более разговорчивым и способным работать, как GPT-4o или как обновленный Gemini Live от Google. Виртуальный помощник также сможет отвечать на большее количество запросов.

Операционные системы macOS и iPadOS также получат обновления. iPadOS 18 оснастят новыми ИИ-функциями, а также собственным приложением-калькулятором. Самые большие изменения коснутся macOS 15. Они будут заметны визуально, так что пользователи сразу увидят, что приложение настроек, калькулятор, заметки и браузер Safari обновились. Приложение калькулятора будет адаптировано так, чтобы оно больше походило на версию для iOS. ИИ будет интегрирован в "Сообщения" и голосовой помощник.

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Ходят слухи и об обновлениях tvOS 18, но они были довольно незначительны. Была анонсирована новая приставка Apple TV, но с учетом того, что нового оборудования на WWDC 2024 не будет, стоит ожидать сообщения о легких обновлениях.

Ранее мы писали о пяти лучшие смартфонах 2024 года с функциями ИИ. В рейтинг самых "умных" аппаратов попали модели Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8, Xiaomi 14, OnePlus 12 и Vivo X Fold3 Pro.