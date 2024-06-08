Apple нарешті впроваджує ШІ: що компанія презентує на WWDC 2024 і де дивитися трансляцію

Основна доповідь, найімовірніше, буде присвячена оновленню програмного забезпечення — iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15.

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Презентація нових розробок Apple намічена на 10 червня 2024 року (21:00 за Києвом) у рамках заходу WWDC 2024. Аналітики видання Tom's Guide вважають, що основну увагу гендиректор компанії Тім Кук приділить штучному інтелекту.

Основна доповідь, найімовірніше, буде присвячена оновленню програмного забезпечення — iOS 18, iPadOS 18 і macOS 15.

Незадовго до WWDC 2024 з'явилися повідомлення про те, що Apple об'єднується з OpenAI, щоб впровадити функції генеративного штучного інтелекту в iOS 18. Samsung, Google і Microsoft вже давно представили свої ШІ-розробки, і Apple не хоче відставати від конкурентів, пишуть аналітики.

Це може бути короткострокове партнерство, але воно дасть можливість клієнтам Apple безпосередньо користуватися ChatGPT. Схоже, що власні ШІ-моделі компанії ще не готові до презентації, вважають експерти.

Трансляція презентації Apple стартує 10 червня 21:00 за київським часом

Крім того, Apple, як передбачається, розробляє власну велику мовну модель (ВММ) під кодовою назвою Ajax з тим, щоб у майбутньому інтегрувати її в iOS 18. ШІ генеруватиме смайлики, редагуватиме фото і відео, сортуватиме електронні листи і веб-сторінки, автоматично перекладатиме в друкований текст голосові нотатки і багато іншого.

Очікується, що голосовий помічник Siri отримає найбільше оновлення. Передбачається, що Siri 2.0 зі штучним інтелектом зможе підключатися до інших додатків для отримання більшої кількості команд. БЯМ зробить його більш балакучим і здатним працювати, як GPT-4o або як оновлений Gemini Live від Google. Віртуальний помічник також зможе відповідати на більшу кількість запитів.

Операційні системи macOS і iPadOS також отримають оновлення. iPadOS 18 оснастять новими ШІ-функціями, а також власним додатком-калькулятором. Найбільші зміни торкнуться macOS 15. Вони будуть помітні візуально, тож користувачі одразу побачать, що додаток налаштувань, калькулятор, нотатки і браузер Safari оновилися. Додаток калькулятора буде адаптовано так, щоб він більше був схожий на версію для iOS. ШІ буде інтегрований у "Повідомлення" та голосовий помічник.

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Ходять чутки і про оновлення tvOS 18, але вони були досить незначні. Було анонсовано нову приставку Apple TV, але з урахуванням того, що нового обладнання на WWDC 2024 не буде, варто очікувати повідомлення про легкі оновлення.

Раніше ми писали про п'ять найкращих смартфонів 2024 року з функціями ШІ. У рейтинг найбільш "розумних" апаратів потрапили моделі Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8, Xiaomi 14, OnePlus 12 і Vivo X Fold3 Pro.