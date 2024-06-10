Минобороны хочет улучшить работу электронных очередей в ТЦК: кто и как может помочь

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, жалобы и замечания граждан помогут улучшить работу нового цифровой сервиса.

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Министерство обороны Украины собирает отзывы украинцев о работе электронной очереди в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которая была запущена 18 мая в тестовом режиме. О том, как оставить отзыв, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

Екатерина Черногоренко отметила, что запуск любого цифрового сервиса — это комплексный и сложный процесс. Поэтому в ведомстве просят оценить электронную очередь в ТЦК, чтобы повысить эффективность сервиса. Оставить жалобу или комментарий могут украинцы, которые уже регистрировались в очереди. Сделать это можно, выбрав опцию "обратная связь" в окне для регистрации на официальном сайте Минобороны Украины.

"Будем благодарны всем пользователям за честные отзывы, которые помогут нам качественно внедрить электронную очередь по всей стране", — заявила чиновница.

Оставить отзыв об электронной очереди можно на официальном сайте Минобороны Фото: Скриншот

Как отмечает Екатерина Черногоренко, электронная очередь должна упорядочить и организовать работу ТЦК, а также облегчить жизнь военнообязанным. Сервис лишает граждан необходимости занимать ранним утром место в физической очереди или брать отпуск, чтобы обновить военно-учетные данные.

"Украина является сервисным государством, где можно записаться в электронную очередь везде, где это возможно — к семейному врачу, сервисным центрам МВД, ЦНАП. ТЦК не должны быть исключением", — написала замминистра обороны.

Напомним, функция записи в электронную очередь в ТЦК доступна на сайте Минобороны с 18 мая. Для того чтобы встать в очередь онлайн нужно: выбрать ТЦК, в котором стоите на воинском учете или по месту регистрации, ввести персональные данные, подтвердить номер телефона.

Ранее Екатерина Черногоренко также отмечала, что военнообязанных, которые обновили свои военно-учетные данные через мобильное приложение "Резерв+" все равно могут доставить в ТЦК для уточнения данных.