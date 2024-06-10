Міноборони хоче поліпшити роботу електронних черг у ТЦК: хто і як може допомогти

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, скарги та зауваження громадян допоможуть поліпшити роботу нового цифрового сервісу.

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Міністерство оборони України збирає відгуки українців про роботу електронної черги до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), яку було запущено 18 травня в тестовому режимі. Про те, як залишити відгук, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на своїй сторінці в Facebook.

Катерина Черногоренко зазначила, що запуск будь-якого цифрового сервісу — це комплексний і складний процес. Тому у відомстві просять оцінити електронну чергу в ТЦК, щоб підвищити ефективність сервісу. Залишити скаргу або коментар можуть українці, які вже реєструвалися в черзі. Зробити це можна, обравши опцію "зворотний зв'язок" у вікні для реєстрації на офіційному сайті Міноборони України.

"Будемо вдячні всім користувачам за чесні відгуки, які допоможуть нам якісно впровадити електронну чергу по всій країні", — заявила чиновниця.

Залишити відгук про електронну чергу можна на офіційному сайті Міноборони Фото: Скриншот

Як зазначає Катерина Черногоренко, електронна черга має впорядкувати та організувати роботу ТЦК, а також полегшити життя військовозобов'язаним. Сервіс позбавляє громадян необхідності займати рано вранці місце у фізичній черзі або брати відпустку, щоб оновити військово-облікові дані.

"Україна є сервісною державою, де можна записатися в електронну чергу скрізь, де це можливо — до сімейного лікаря, сервісних центрів МВС, ЦНАПів. ТЦК не повинні бути винятком", — написала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, функція запису в електронну чергу в ТЦК доступна на сайті Міноборони з 18 травня. Для того, щоб стати в чергу онлайн потрібно: обрати ТЦК, у якому стоїте на військовому обліку або за місцем реєстрації, ввести персональні дані, підтвердити номер телефону.

Раніше Катерина Черногоренко також зазначала, що військовозобов'язаних, які оновили свої військово-облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+", однаково можуть доставити до ТЦК для уточнення даних.