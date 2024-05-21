Посилення мобілізації в Україні: встати у чергу до ТЦК можна, не виходячи з дому (відео)

В Україні запустили у тестовому режимі електронну чергу до військкоматів. Така функція вже доступна у 19 ТЦК, три з них — столичні.

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Міноборони України розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до ТЦК. Нині заздалегідь записатись можна у 19 військкоматів. Деталями щодо послуги 21 травня поділився у коментарі "Київ24" киянин Вадим.

Оновлення даних у ТЦК: як працює електронна черга

"Відсьогодні вони вивісили QR-код, у них уже є електронна черга, пропонують записатися в електронну чергу. Власне, я прийшов, я ще не знав, що електронна черга працює. Бо вчора я прийшов теж на 7:00, я потрапив у два кабінети, а сьогодні мені потрібно ще в останній кабінет донести заяву. Так, вже записався в електронну чергу завтра на 10:30, спробую прийти й пройти по електронній черзі", — розповів Вадим.

Оновлення даних у ТЦК: як записатись в електронну чергу

Нині у Києві записатись онлайн можна лише у три ТЦК — Дарницького, Печерського та Шевченківського районів.

Функція запису в електронну чергу до ТЦК доступна на сайті Міноборони. У міністерстві обіцяють, що процедура "зручна та легка".

Для того, щоб встати у чергу до військкомату онлайн потрібно:

вибрати ТЦК, в якому стоїте на військовому обліку або за місцем реєстрації; ввести персональні дані; підтвердити номер телефону.

Після цих трьох кроків має прийти повідомлення з датою та часом візиту.

Нагадаємо, у Кабміні постановили, що українцям зможуть вручати повістки голови ОСББ. Повістки вручатимуть цілодобово, і документом чітко встановлений перелік можливих локацій.

Адвокат Олег Леонтьєв відповів, чи можна вважати застосунок "Резерв+" електронним кабінетом військовозобов’язаного.