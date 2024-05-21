Посилення мобілізації в Україні: встати у чергу до ТЦК можна, не виходячи з дому (відео)
В Україні запустили у тестовому режимі електронну чергу до військкоматів. Така функція вже доступна у 19 ТЦК, три з них — столичні.
Міноборони України розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до ТЦК. Нині заздалегідь записатись можна у 19 військкоматів. Деталями щодо послуги 21 травня поділився у коментарі "Київ24" киянин Вадим.
Оновлення даних у ТЦК: як працює електронна черга
"Відсьогодні вони вивісили QR-код, у них уже є електронна черга, пропонують записатися в електронну чергу. Власне, я прийшов, я ще не знав, що електронна черга працює. Бо вчора я прийшов теж на 7:00, я потрапив у два кабінети, а сьогодні мені потрібно ще в останній кабінет донести заяву. Так, вже записався в електронну чергу завтра на 10:30, спробую прийти й пройти по електронній черзі", — розповів Вадим.
Оновлення даних у ТЦК: як записатись в електронну чергу
Нині у Києві записатись онлайн можна лише у три ТЦК — Дарницького, Печерського та Шевченківського районів.
Функція запису в електронну чергу до ТЦК доступна на сайті Міноборони. У міністерстві обіцяють, що процедура "зручна та легка".
Для того, щоб встати у чергу до військкомату онлайн потрібно:
- вибрати ТЦК, в якому стоїте на військовому обліку або за місцем реєстрації;
- ввести персональні дані;
- підтвердити номер телефону.
Після цих трьох кроків має прийти повідомлення з датою та часом візиту.
Нагадаємо, у Кабміні постановили, що українцям зможуть вручати повістки голови ОСББ. Повістки вручатимуть цілодобово, і документом чітко встановлений перелік можливих локацій.
Адвокат Олег Леонтьєв відповів, чи можна вважати застосунок "Резерв+" електронним кабінетом військовозобов’язаного.