Царство Морфея: простая функция поможет смартфону дольше сохранять заряд батареи

Режим глубокого "сна" поможет сэкономить заряд аккумулятора любого телефона Samsung. Но у гаджетов на Android от других производителей есть похожая функция.

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Приложения, работающие в фоновом режиме, могут быть основной причиной быстрого разряда аккумулятора телефона Android. Чтобы решить эту проблему, достаточно активировать функцию "глубокого сна". О том, как это сделать, написало издание Нow to geek.

Что такое список приложений для глубокого сна

На телефонах Samsung список содержит приложения, которые переведены в состояние глубокого сна, что предотвращает их работу в фоновом режиме и потребление ресурсов смартфона, особенно аккумулятора.

Приложения, которые редко используются, могут сильно разряжать батарею. Их стоит добавить в этот список. Как только приложение оказывается в списке, его фоновая активность автоматически прекращается, а становится оно активным только тогда, когда его открывают. Но оно снова переходит в режим сна, как только им перестают пользоваться.

Другие производители предлагают аналогичную функцию, хотя она может быть не в формате списка. Пользователям придется вручную отключить фоновую активность для отдельных приложений. Как только она будет отключена, уведомления от приложений перестанут приходить. Также такие приложения перестанут обновляться автоматически, и при следующем открытии их загрузка может занять больше времени.

Смартфоны Samsung переводят приложения в режим глубокого сна Фото: androidpolice.com

Как перевести приложения в глубокий сон, чтобы снизить расход батареи

Если те или иные программы используются редко, смартфоны Samsung автоматически добавляют их в список приложений для глубокого сна. Если пользователь хочет добавлять приложения вручную, нужно сделать следующее: перейти в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Ограничения фонового использования" — нажать на "Приложения для глубокого сна", чтобы открыть список. Затем нужно нажать значок "+" в правом верхнем углу, выбрать приложения, отметив кружки рядом с ними, нажать "Добавить" в правом нижнем углу. Приложения, добавленные вручную, появятся в разделе "Добавленные пользователем", а те, которые автоматически добавлены телефоном, будут перечислены в категории "Добавлено автоматически".

На телефонах Google Pixel необходимо будет вручную отключить фоновую активность для каждого приложения. Для этого нужно перейти в "Настройки", затем найти настройки батареи и нажать "Использование батареи". Затем найти и коснуться приложения, для которого необходимо отключить фоновую активность, и отключить переключатель рядом с "Разрешить фоновую активность".

Для владельцев смартфонов от других производителей инструкции могут отличаться, но они смогут найти этот параметр либо в настройках аккумулятора, либо в информации о приложении.

Удаление приложений из списка глубокого сна

Хотя добавление приложения в список приложений для глубокого сна может продлить срок службы батареи, существует риск пропустить важные уведомления от этих приложений. Удалить программы его из списка легко: "Настройки" — "Аккумулятор" — "Ограничения на фоновое использование" — "Приложения для глубокого сна" — нажать три вертикальные точки в правом верхнем углу — отметить кружки рядом с приложениями, которые нужно удалить, а затем нажать "Удалить".

На других телефонах необходимо будет включить фоновую активность для отдельных приложений в настройках аналогично тому, как ее отключали.

Другие ключевые настройки для управления фоновой активностью

Помимо приложений для глубокого сна, ограничения на фоновое использование содержат несколько других настроек, которые могут помочь управлять расходом заряда батареи смартфонов Samsung.

Можно включить переключатель рядом с "Перевести неиспользуемые приложения в спящий режим". Кроме того, есть список "Спящие приложения". Находящиеся там программы могут иногда работать в фоновом режиме, что позволяет получать уведомления, хотя и с небольшой задержкой.

Если пользователь не хочет пропускать уведомления вообще, он может добавить приложения в список "Приложения, которые никогда не переходят в автоматический сон". Это гарантирует, что они всегда останутся активными в фоновом режиме, но могут потреблять больше заряда батареи.

Эти настройки могут быть недоступны на телефонах от других производителей.

Ранее мы писали о том, что нужно сделать, чтобы гаджеты Android работали лучше. Если приложения не закрыты должным образом, они расходуют энергию и занимают оперативную память, работая в фоновом режиме. Просто нажать кнопку "Назад" недостаточно.