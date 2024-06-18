Есть важный недостаток: в РФ показали работу БПЛА "Вятка" с автоматом (видео)

Российские оккупанты установили на FPV-дрон 5,45-мм карабин и показали, как он пытается поразить цели на полигоне.

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В Российской Федерации испытали беспилотный летательный аппарат "Вятка" от группы компаний "Молот", оснащенный стрелковым оружием. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале разработчика.

На видео можно увидеть небольшой коптер, в который интегрировали автомат. Оккупанты показали, как БПЛА стреляет очередями по воздушным шарам на полигоне. Российское медиа "Вести. Кировская область" уточнило, что кадры сняты на вятскополянском заводе "Молот".

В РФ испытали БПЛА "Вятка" с автоматом

Кадры прокомментировал историк стрелкового оружия Мэтью Мосс в социальной сети X. По его словам, дрон "Вятка" вооружен 5,45-мм карабином с заглушкой. Некоторые комментаторы также обратили внимание на то, что точность нового российского БПЛА оставляет желать лучшего.

"Выглядит неточно — он во что-нибудь попадает?" — написал британский обозреватель технологий Дэвид Хэмблинг.

Дрон "Вятка" с автоматом Фото: Telegram

Что известно о дронах "Вятка"

В июне прошлого года губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в регионе запущено серийное производство двух моделей FPV-дронов от компании "Молот". Он также опубликовал фото, на которых можно заметить БПЛА под названием "Вятка".

Российские FPV-дроны Фото: Telegram

Глава Кировской области заявил, что эти беспилотники удобные в навигации, легкие, маневренные и бесшумные. Они могут как сбрасывать снаряды, так и использоваться в качестве БПЛА-камикадзе. По словам чиновника, БПЛА уже используются на фронте.

БПЛА "Вятка" Фото: Telegram

Напомним, 17 июня в Минобороны России показали БПЛА "Перун", оснащенный ПТРК с управляемой ракетой. Кроме того, в ведомстве заявил, что планируют установить на дрон пулемет и установку для запуска неуправляемых авиационных ракет.

В свою очередь Министерство обороны Украины 21 мая показало испытания БПЛА с пулеметом. Испытали аппарат военнослужащие 10-й бригады Территориальной обороны ВСУ.