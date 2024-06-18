Есть важный недостаток: в РФ показали работу БПЛА "Вятка" с автоматом (видео)
Российские оккупанты установили на FPV-дрон 5,45-мм карабин и показали, как он пытается поразить цели на полигоне.
В Российской Федерации испытали беспилотный летательный аппарат "Вятка" от группы компаний "Молот", оснащенный стрелковым оружием. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале разработчика.
На видео можно увидеть небольшой коптер, в который интегрировали автомат. Оккупанты показали, как БПЛА стреляет очередями по воздушным шарам на полигоне. Российское медиа "Вести. Кировская область" уточнило, что кадры сняты на вятскополянском заводе "Молот".
Кадры прокомментировал историк стрелкового оружия Мэтью Мосс в социальной сети X. По его словам, дрон "Вятка" вооружен 5,45-мм карабином с заглушкой. Некоторые комментаторы также обратили внимание на то, что точность нового российского БПЛА оставляет желать лучшего.
"Выглядит неточно — он во что-нибудь попадает?" — написал британский обозреватель технологий Дэвид Хэмблинг.
Что известно о дронах "Вятка"
В июне прошлого года губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в регионе запущено серийное производство двух моделей FPV-дронов от компании "Молот". Он также опубликовал фото, на которых можно заметить БПЛА под названием "Вятка".
Глава Кировской области заявил, что эти беспилотники удобные в навигации, легкие, маневренные и бесшумные. Они могут как сбрасывать снаряды, так и использоваться в качестве БПЛА-камикадзе. По словам чиновника, БПЛА уже используются на фронте.
Напомним, 17 июня в Минобороны России показали БПЛА "Перун", оснащенный ПТРК с управляемой ракетой. Кроме того, в ведомстве заявил, что планируют установить на дрон пулемет и установку для запуска неуправляемых авиационных ракет.
В свою очередь Министерство обороны Украины 21 мая показало испытания БПЛА с пулеметом. Испытали аппарат военнослужащие 10-й бригады Территориальной обороны ВСУ.