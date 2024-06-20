Батареи работают при помощи ИИ: емкость стала на 10% больше, а срок службы вырос на 25%

Система мониторинга работы аккумуляторов AI-BMS способна увеличить количество циклов зарядки-разрядки с 500–1000 до 625–1250. Все благодаря нейронному процессору Syntiant NDP120

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Компании Eatron Technologies и Syntiant создали систему управления батареями на базе искусственного интеллекта (AI-BMS), чтобы увеличить их срок службы. О новой технологии рассказало медиа New Atlas.

Типичные литий-ионные батареи часто имеют максимальный срок службы около 500–1000 циклов зарядки. AI-BMS от Eatron Technologies способна увеличить это значение до 625–1250 циклов. Аккумуляторы LiFePO4, которые используются в крупных автономных системах, могут выдерживать более 5000 циклов зарядки. Но при помощи новой технологии эти показатели могут достичь 6250+ циклов.

Встроенная AI-BMS разблокирует дополнительные 10% емкости аккумулятора и продлевает срок его службы на целых 25%. Это достигается путем мониторинга состояния батареи и состояния ее заряда. Нейронный процессор Syntiant NDP120 анализирует работу аккумулятора в режиме реального времени и использует прогнозную диагностику для раннего выявления потенциальных проблем, а затем принимает решения для предотвращения сбоев, повышения безопасности и оптимизации производительности.

NDP120 был разработан для легкой интеграции в существующие приложения BMS в коммерческой и бытовой электронике. ИИ-чип удовлетворяет потребность в эффективном управлении батареями в различных приложениях в режиме реального времени. Он увеличивает срок службы батареи, безопасность и производительность. Это делает его идеальным для всего: от бытовой электроники до автомобилей.

AI-BMS на кристалле может принести значительную пользу индустрии электромобилей, eVTOL самолетов и дронов, увеличивая время их автономной работы, потенциально экономя средства, которые пользователю пришлось бы тратить на замену батарей. Технология с ее возможностями прогнозирования также может снизить риск выхода из строя батареи в критические моменты.

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