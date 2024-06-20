Батареї працюють за допомогою ШІ: ємність стала на 10% більшою, а термін служби зріс на 25%

Система моніторингу роботи акумуляторів AI-BMS здатна збільшити кількість циклів зарядки/розрядки з 500-1000 до 625-1250. Все завдяки нейронному процесору Syntiant NDP120

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Компанії Eatron Technologies і Syntiant створили систему управління батареями на базі штучного інтелекту (AI-BMS), щоб збільшити їхній термін служби. Про нову технологію розповіло медіа New Atlas.

Типові літій-іонні батареї часто мають максимальний термін служби близько 500-1000 циклів зарядки. AI-BMS від Eatron Technologies здатна збільшити це значення до 625-1250 циклів. Акумулятори LiFePO4, які використовуються у великих автономних системах, можуть витримувати понад 5000 циклів заряджання. Але за допомогою нової технології ці показники можуть досягти 6250+ циклів.

Вбудована AI-BMS розблокує додаткові 10% ємності акумулятора і продовжує термін його служби на цілих 25%. Це досягається шляхом моніторингу стану батареї та стану її заряду. Нейронний процесор Syntiant NDP120 аналізує роботу акумулятора в режимі реального часу і використовує прогнозну діагностику для раннього виявлення потенційних проблем, а потім ухвалює рішення для запобігання збоям, підвищення безпеки та оптимізації продуктивності.

NDP120 був розроблений для легкої інтеграції в існуючі додатки BMS в комерційній і побутовій електроніці. ШІ-чип задовольняє потребу в ефективному управлінні батареями в різних додатках у режимі реального часу. Він збільшує термін служби батареї, безпеку та продуктивність. Це робить його ідеальним для всього: від побутової електроніки до автомобілів.

AI-BMS на кристалі може принести значну користь індустрії електромобілів, eVTOL літаків і дронів, збільшуючи час їхньої автономної роботи, потенційно заощаджуючи кошти, які користувачеві довелося б витрачати на заміну батарей. Технологія з її можливостями прогнозування також може знизити ризик виходу з ладу батареї в критичні моменти.

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