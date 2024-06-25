Как увеличить органический трафик на 44% в нише здоровья. Кейс Oxford Medical от Netpeak

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Среди различных ниш в онлайн-продвижении, сектор здоровья становится все более популярным, что повышает важность тщательно разработанной SEO-стратегии. Ее отсутствие может привести к потере сайта среди множества форматов онлайн-контента, значительно уменьшая видимость страницы для потенциальных клиентов. Поэтому, для эффективного привлечения целевой аудитории через органический поиск сегодня маркетологам важно сосредоточиться на возможностях продвижения. Как нам в Netpeak удалось разработать комплексную SEO-стратегию и вместе с партнером достичь положительных результатов, делимся в этом материале.

Улучшаем позиции в выдаче: выбираем SEO-подход

Доля рынка нашего партнера — Oxford Medical в поисковой выдаче по категории "Косметология" в начале сотрудничества составляла всего 11,16%. Компания поставила амбициозную цель — стать лучше конкурентов в этой нише. Для дальнейшего роста мы решили провести оптимизацию по категориям сайта, начав с категории "Косметология".

Наша стратегия включала:

- увеличение количества страниц подкатегорий на сайте;

- оптимизацию страниц для улучшения пользовательского опыта;

- повышение доли органической выдачи для категории "Косметология".

Результаты перед началом оптимизации в категории "Косметология" перед началом оптимизации в категории "Косметология"

Амбициозной целью для нашей команды стало увеличение этого показателя, применяя SEO-подходы. Это позволило нам привлечь больше целевых клиентов, усилить конкурентные преимущества и увеличить узнаваемость бренда.

В основу стратегии продвижения заложили анализ лидеров поисковой выдачи и совершенствование контента на страницах сайта. После этого мы ожидали результатов проведенной работы, параллельно продолжая работу над другими приоритетными для партнера категориями. В рамках комплексной стратегии по повышению видимости и ранжирования в медицинской нише, наша команда осуществила работу над ключевыми направлениями SEO-оптимизации.

Создаем контент, который продает

Первым нашим фокусом стал контент-маркетинг. После анализа конкурентной среды, имеющиеся материалы в блоге пришлось доработать. Кроме того, порекомендовали добавить определенные тезисы, которые чаще всего используются на похожих страницах у конкурентов и предложили добавить полезные блоки и рубрики. Также создали детальные технические задания для новых страниц "с нуля". Ключевую роль сыграл сбор релевантной семантики и внедрение современных инструментов по ручному формированию метатегов (Title, Description, H1), заголовков и описаний.

Команда обеспечила соответствие содержимого сайта требованиям Google к E-E-A-T (опыт, экспертность, авторитетность, доверие к контенту), особенно важным в чувствительных YMYL-сферах, связанных со здоровьем и благополучием. Рекомендации охватили добавление ценных блоков информации, таких как профили врачей, прайс-листы, акцент сделали на практическую пользу для посетителей сайта.

Оптимизируем внутреннюю структуру ссылок

Для перелинковки и корректного распределения ранжировочного потенциала между ресурсами сайта осуществили ряд важных шагов.

1. используя возможности аналитической платформы Serpstat провели аудит, определив наиболее целевые и релевантные поисковые запросы.

2. разработали детализированную стратегию по распределению рейтинга страниц для максимизации их видимости в результатах Google.

З. Из материалов блога прописали контекстуальные ссылки на приоритетные категорийные страницы, пока ключевые категории были связаны обратными ссылками из соответствующих блог-публикаций и во вновь созданных страницах. Такая методика позволила достичь идеального баланса при распределении веса между всеми разделами сайта.

Разрабатываем стратегический подход к наращиванию ссылочной массы

Во время работы над продвижением особое внимание уделили грамотному распределению бюджетов на линкбилдинг между различными страницами сайта. Наша команда тщательно проанализировала приоритетность страниц, основываясь на частотности поисковых запросов, видах уже размещенных анкоров и текстов ссылок у конкурентов.

Целевая кампания позволила вырастить количество доменных ссылок в категории "Косметология" на 55%

Интересный опыт получили при реагировании на ранжировочные изменения после очередного обновления алгоритмов. Одна из категорий ресурса потерпела падение позиций, что требовало срочной переадресации части усилий и бюджета на ее восстановление. Анализ ситуации и внедрение рекомендаций позволили стабилизировать положение категории. Этот случай напомнил о важности постоянного мониторинга изменений выдачи поисковых систем и оперативного реагирования. Поэтому, советую помнить, что в SEO всегда существует треугольник "клиент — агентство — Google", где правила игры могут меняться в любой момент, так даже незначительное ухудшение позиций в топ-10 может существенно снизить количество клиентов из поиска.

Подводим итоги SEO-кампании в цифрах

По сравнению с 2021 годом*, органический трафик в категории "Косметология" вырос на 80%.

*не можем сравнивать с 2022, из-за начала полномасштабного вторжения, и, как следствие, искаженные данные за этот год

В то же время видимость сайта в этой категории увеличилась на 122%, с 11,32% в марте до 25,14% в июне 2023 года.

Видимость сайта с марта по май 2023 года

Благодаря SEO-оптимизации, наш партнер увеличил свое присутствие с 11,16% до 16,05%, что дало рост доли органической выдачи на 44%.

Показатель присутствия на рынке

SEO-стратегия играет ключевую роль для бизнеса в нише здоровья, поэтому стоит отметить, что органическая выдача Google является одним из важнейших каналов привлечения клиентской базы, которая требует должного внимания со стороны диджитал маркетологов. Грамотно разработанная SEO-оптимизация позволяет достигать более высоких позиций в поисковой системе по релевантным запросам, обеспечивая привлечение целевого трафика пользователей, которые активно ищут услуги в нише здоровья. Это способствует повышению узнаваемости бренда, росту количества потенциальных клиентов и, как следствие, увеличению объемов продаж и масштабированию бизнеса.

Оксана Меркулова, SEO Specialist в агентстве Netpeak Ukraine