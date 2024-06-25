Як збільшити органічний трафік на 44% в ніші здоров'я. Кейс Oxford Medical від Netpeak

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Серед різних ніш в онлайн-просуванні, сектор здоров'я стає все більш популярним, що підвищує важливість ретельно розробленої SEO-стратегії. ЇЇ відсутність може призвести до втрати сайту серед безлічі форматів онлайн-контенту, значно зменшуючи видимість сторінки для потенційних клієнтів. Тому, для ефективного залучення цільової аудиторії через органічний пошук сьогодні маркетологам важливо зосередитися на можливостях просування. Як нам в Netpeak вдалося розробити комплексну SEO-стратегію й разом з партнером досягти позитивних результатів ділюсь у цьому матеріалі.

Покращуємо позиції у видачі: обираємо SEO-підхід

Частка ринку нашого партнера — Oxford Medical в пошуковій видачі за категорією "Косметологія" на початку співпраці становила лише 11,16%. Компанія поставила амбітну ціль — стати кращою за конкурентів у цій ніші. Для подальшого зростання ми вирішили провести оптимізацію по категоріям сайту, розпочавши з категорії "Косметологія".

Наша стратегія включала:

— збільшення кількості сторінок підкатегорій на сайті;

— оптимізацію сторінок для покращення користувацького досвіду;

— підвищення частки органічної видачі для категорії "Косметологія".

Результати перед початком оптимізації в категорії "Косметологія"

Амбітною метою для нашої команди стало збільшення цього показника, застосовуючи SEO-підходи. Це дозволило нам залучити більше цільових клієнтів, посилити конкурентні переваги та збільшити впізнаваність бренду.

В основу стратегії просування заклали аналіз лідерів пошукової видачі та вдосконалення контенту на сторінках сайту. Після цього ми очікували на результати проведеної роботи, паралельно продовжуючи роботу над іншими пріоритетними для партнера категоріями. В рамках комплексної стратегії з підвищення видимості та ранжування у медичній ніші, наша команда здійснила роботу над ключовими напрямками SEO-оптимізації.

Створюємо контент, який продає

Першим нашим фокусом став контент-маркетинг. Після аналізу конкурентного середовища, наявні матеріали на блозі довелося доопрацювати. Крім того, порекомендували додати певні тези, які найчастіше використовуються на схожих сторінках у конкурентів й запропонували додати корисні блоки та рубрики. Також створили детальні технічні завдання для нових сторінок "з нуля". Ключову роль відіграв збір релевантної семантики та впровадження сучасних інструментів з ручного формування метатегів (Title, Description, H1), заголовків та описів.

Команда забезпечила відповідність вмісту сайту вимогам Google до E-E-A-T (досвід, експертність, авторитетність, довіра до контенту), особливо важливим у чутливих YMYL-сферах, пов'язаних зі здоров'ям та добробутом. Рекомендації охопили додавання цінних блоків інформації, таких як профілі лікарів, прайс-листи, акцент зробили на практичну користь для відвідувачів сайту.

Оптимізовуємо внутрішню структуру посилань

Для перелінкування та коректного розподілу ранжувального потенціалу між ресурсами сайту здійснили низку важливих кроків.

1.Використовуючи можливості аналітичної платформи Serpstat провели аудит, визначивши найбільш цільові та релевантні пошукові запити.

2.Розробили деталізовану стратегію з розподілу рейтингу сторінок для максимізації їхньої видимості в результатах Google.

З. З матеріалів блогу прописали контекстуальні посилання на пріоритетні категорійні сторінки, поки ключові категорії були пов'язані зворотними лінками з відповідних блог-публікацій та в новостворених сторінках. Така методика дозволила досягти ідеального балансу при розподілі ваги між усіма розділами сайту.

Розробляємо стратегічний підхід до нарощування посилальної маси

Під час роботи над просуванням особливу увагу приділили грамотному розподілу бюджетів на лінкбілдинг між різними сторінками сайту. Наша команда ретельно проаналізувала пріоритетність сторінок, базуючись на частотності пошукових запитів, видах вже розміщених анкорів та текстів посилань у конкурентів.

Цільова кампанія дозволила виростити кількість доменних посилань у категорії "Косметологія" на 55%

Цікавий досвід отримали під час реагування на ранжувальні зміни після чергового оновлення алгоритмів. Одна з категорій ресурсу зазнала падіння позицій, що вимагало термінової переадресації частини зусиль і бюджету на її відновлення. Аналіз ситуації та впровадження рекомендацій дозволили стабілізувати становище категорії. Цей випадок нагадав про важливість постійного моніторингу змін видачі пошукових систем та оперативного реагування. Тож, раджу пам’ятати, що в SEO завжди існує трикутник "клієнт — агенція — Google", де правила гри можуть змінюватись в будь-який момент, так навіть незначне погіршення позицій в топ-10 може суттєво знизити кількість клієнтів з пошуку.

Підбиваємо підсумки SEO-кампанії у цифрах

Порівняно з 2021 роком*, органічний трафік у категорії "Косметологія" зріс на 80%.

*не можемо порівнювати з 2022, через початок повномасштабного вторгнення, і, як наслідок, викривлені дані за цей рік

Водночас видимість сайту в цій категорії збільшилася на 122%, з 11,32% у березні до 25,14% у червні 2023 року.

Видимість сайту з березня по травень 2023 року

Завдяки SEO-оптимізації, наш партнер збільшив свою присутність з 11,16% до 16,05%, що дало зростання частки органічної видачі на 44%.

Показник присутності на ринку

SEO-стратегія відіграє ключову роль для бізнесу в ніші здоров'я, тож варто зазначити, що органічна видача Google є одним з найважливіших каналів залучення клієнтської бази, яка потребує належної уваги з боку діджитал маркетологів. Грамотно розроблена SEO-оптимізація дозволяє досягати вищих позицій у пошуковій системі за релевантними запитами, забезпечуючи залучення цільового трафіку користувачів, які активно шукають послуги в ніші здоров’я. Це сприяє підвищенню впізнаваності бренду, зростанню кількості потенційних клієнтів та, як наслідок, збільшенню обсягів продажів й масштабування бізнесу.

Оксана Меркулова, SEO Specialist в агентстві Netpeak Ukraine