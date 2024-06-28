С NFC, Bluetooth и ИИ: как украинский робо-протез заменит людям настоящие руки (фото)

Разработчики стремятся, чтобы их роботизированные конечности максимально воспроизводила возможности настоящих. Например, позволяла играть на пианино. Такую руку уже испытывает в реальной жизни ветеран АТО Иван Козубенко.

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Украинская компания Versi Bionics готовится выпускать футуристические бионические протезы рук, которые из-за войны нужны многим людям. Исполнительный директор проекта Иван Кухар рассказал Фокусу, как работает это чудо техники, сколько стоит и как поможет украинцам.

По состоянию на сегодня компания способна делать протезы верхней конечности до локтевого сустава. Это высокотехнологичные устройства, которые на многое способны. Например, они могут чувствовать температуру (горячее и холодное), передавать вибрационный отклик, когда искусственные пальцы чего-то касаются, "понимает" насколько ее нужно сдавливать или не сдавливать, чтобы не повредить объект, который она берет. Кроме того роботизированная рука может оценивать свою гравитацию и положение в пространстве благодаря специальным датчикам.

"Например, если вы каждый день будете открывать холодильник, то со временем, когда вы будете подносить руку, она будет понимать, как ей нужно подстроиться, чтобы удобнее для вас это сделать", — поделился Иван Кухар.

Команда Versi Bionics с протезом на выставке Eurosatory 2024 Фото: Versi Bionics

Управлять роборукой позволяют сенсоры (от трех до шести), которые размещаются в разных местах на культеприемнике. Они подстраиваются полностью под носителя, но для начала ему нужно научиться обращаться с протезом.

"Человек имеет фантомные привычки. То есть он головой понимает, что ему нужно подвигать пальцами, начинает напрягать определенную группу мышц, которые дают возможность пользоваться пальцами или двигать рукой, — пояснил представитель Versi Bionics. — Никаких дополнительных устройств не нужно, хирургического вмешательства нет, это не острая интеграция. Наш проект работает чисто на датчиках, есть сенсор, который считывает, что человек хочет сделать и какие мышцы напрягает".

Внутри протезов стоят литий-ионные аккумуляторы, заряда которых хватит на 8-10 часов работы. Зарядить их можно через обычный порт Type-C, подключив USB-кабель к розетке или павербанку. Снимать искусственную руку при этом не обязательно.

"Но здесь нужно будет смотреть. В определенных случаях, когда устройство стоит на зарядке, то не может сразу выполнять какие-то функции, потому что ему нужно время, чтобы подзарядиться. А потом оно начинает работать", — предупредил Иван Кухар.

Бионический протез руки Versi Bionics Фото: Versi Bionics

Один из членов команды Versi Bionics уже носит и тестирует на себе бионический протез. Это бывший военный Иван Козубенко, он служил в 39 отдельном мотопехотном батальоне "Днепр-2", который впоследствии вошел в состав 55-й отдельной артиллерийской бригады, был гранатометчиком роты охраны, где ребята дали ему позывной "Профессор". Боец участвовал в АТО на территории Луганской и Донецкой областей.

18 ноября 2015 года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении Иван Козубенко получил тяжелое ранение и попал в госпиталь, где ему ампутировали руку. Сейчас мужчина лично пользуется бионическим протезом и передает техническим специалистам свои отзывы, как он работает и что можно улучшить или сделать удобнее.

Протез проходит много испытаний, а серийное производство Versi Bionics планирует начать уже к концу 2024 года, если получат нужное количество средств. Стоимость одной роботизированной руки, по предварительным оценкам компании, будет составлять от 10-12 тысяч долларов.

"Это не окончательные цифры. Мы стараемся максимально упростить изделие, чтобы оно было доступно и не стоило очень много. Цена будет корректироваться", — заявил Иван.

Запястья Versi Bionics будут стандартными, а вот культеприемники будут приспосабливать под каждого носителя индивидуально, учитывая размеры рук. Позже команда планирует производить протезы не только для взрослых, но и детские. Такие устройства изготовить сложнее. Во-первых, они должны быть значительно меньше, и приспособленными для детей, которые, к тому же быстро растут.

Представитель команды Versi Bionics рассказывает о протезе на Eurosatory 2024 Фото: Versi Bionics

Пока инженеры не могут точно рассчитать ресурс своих протезов, но пытаются сделать так, чтобы по крайней мере три года владелец искусственной руки только заряжал аккумулятор и не беспокоился о ремонте или замене каких-то деталей. Время от времени, возможно, каждые полгода, протез должен проходить определенное техническое обслуживание, очищаться и тому подобное.

"Хотим сделать так, чтобы, даже если будут выходить из строя пальцы или другие детали, не требующие вмешательства технарей, человек с помощью нашего специалиста мог самостоятельно их заменить, не теряя время на пересылку. Стараемся сделать конструкцию максимально ремонтопригодной, чтобы не создавать дискомфорт человеку. Даже если она сломалась, чтобы ремонт занимал считанные дни, не недели или месяцы. Но зависит от того, что и при каких условиях вышло из строя", — говорит руководитель Versi Bionics.

У протезов есть еще некоторые "фишки", которые разработчики предусмотрели, хотя пока не готовы разглашать. Сейчас они в процессе получения патентов.

В частности, создатели заявили о поддержке функций NFC и Bluetooth, но реализовать ее планируют позже, когда уже будет налажено серийное производство модели с основными функциями, которую люди смогут использовать вместо руки. Будущие же версии, как предполагают в Versi Bionics, смогут подключаться через Bluetooth к мобильным телефонам или другим гаджетам.

Благодаря этому улучшится система, которая будет управлять протезом и накапливать информацию о его использовании. С помощью искусственного интеллекта она будет запоминать, какие действия носитель выполняет с помощью руки, формировать базу данных движений и постоянно учиться, улучшая свои возможности.

Важно

"Обычно было за три года": в Минсоцполитики анонсировали быстрое протезирование бойцов за счет государства

"Это сейчас одна из фишек, которая может быть, но сейчас мы над ней не работаем, потому что есть более важные вопросы. Их нужно как можно быстрее решить, чтобы бионические протезы были максимально комфортными для пользования, насколько это возможно, для людей, которым нужны", — отметил исполнительный директор Versi Bionics.

Иван Кухар отметил, что амбиции команды выглядят завышенными, но они на 100% достижимы благодаря новым технологиям, которые постоянно развиваются. Versi Bionics имеет к ним доступ.

"Мы хотим, чтобы наш бионический протез был максимально доступным и имел максимально доступную цену для людей, которые в нем нуждаются. Еще есть такая идея, чтобы люди, даже если никогда раньше не играли на пианино, но вдруг захотели, могли это сделать с помощью нашего бионического протеза. Конечно, этому нужно будет учиться, и не удастся сыграть какую-то сложную мелодию, но мы постараемся сделать такой продукт, чтобы они максимально приблизились к физиологическим возможностям, которые имели до потери руки, и максимально вернуть им ощущение полноценной жизни", — подытожил он.

Versi Bionics стала участником платформы Brave Inventors и надеется привлечь больше инвестиций с ее помощью.

В марте Минцифры рассказало, как военный с украинским протезом руки собирает дроны. После ранения Николай отправился в США, где ему присоединили роботизированную конечность Esper Hand. Сейчас она слушается команд, может сгибать локоть и двигать пальцами.