"Обычно было за три года": в Минсоцполитики анонсировали быстрое протезирование бойцов за счет государства

Фонд социальной защиты людей с инвалидностью может оплатить новый, технологически сложный и дорогостоящий протез уже через год после первичного протезирования.

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Военнослужащие смогут быстрее получать высокофункциональные протезы и ортезы, профинансированные государством. В частности это касается протезов верхней конечности с внешним источником энергии и протезы нижней конечности повышенной функциональности. Пресс-служба Министерства социальной политики сообщила подробности.

Участники боевых действий ранее могли получать такие протезы только после того, как заканчивался срок эксплуатации первичного протеза. Обычно это происходило через три года.

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Новые изменения позволяют Фонду социальной защиты людей с инвалидностью оплатить новый, технологически сложный и дорогостоящий протез уже через год после первичного протезирования. Это можно сделать, если такой протез имеет другие функциональные характеристики.

В Минсоцполитики в качестве примера привели ситуацию, когда защитник с ампутированной ногой на уровне бедра получил качественный протез с гидравлическим коленным узлом на этапе первичного протезирования. Врач в таком случае может рекомендовать ему инновационный протез с микропроцессорным (электрическим) коленным узлом, который работает по другому принципу, а также может способствовать естественной походке и легкому преодолению лестницы.

Советник министра соцполитики Елена Кульчицкая рассказала, что военные не могут получить сразу высокофункциональные протезы. Сначала человек должен приспособиться к протезу и научиться им пользоваться. Выполняет эту задачу первичное протезирование. По ее словам, только, когда кукса уже сформирована, а человек овладел навыками пользования протезом, есть смысл устанавливать более высокофункциональный протез.

"Теперь наши защитники смогут получать протезы с дополнительными возможностями гораздо быстрее, не дожидаясь окончания срока эксплуатации первого протеза", — пояснила она.

Напомним, 10 мая волонтер рассказал о том, что бойцы с ампутациями вынуждены сами искать средства на протезы. Как отметила волонтер и бывший народный депутат Оксана Корчинская, в правительстве не помогают, а только усложняет процесс восстановления и реабилитации украинских защитников.