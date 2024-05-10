"Зазвичай було за три роки": у Мінсоцполітики анонсували швидке протезування бійців коштом держави

Фонд соціального захисту людей з інвалідністю може оплатити новий, технологічно складний і коштовний протез вже через рік після первинного протезування.

Related video

Військовослужбовці зможуть швидше отримувати високофункціональні протези та ортези, профінансовані державою. Зокрема це стосується протезів верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності. Пресслужба Міністерства соціальної політики повідомила подробиці.

Учасники бойових дій раніше могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався термін експлуатації первинного протеза. Зазвичай це відбувалося через три роки.

Важливо

12-річна українка, яка втратила обидві ноги після обстрілу ЗС РФ, пробігла марафон у Бостоні

Нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту людей з інвалідністю оплатити новий, технологічно складний і коштовний протез вже через рік після первинного протезування. Це можна зробити, якщо такий протез має інші функціональні характеристики.

У Мінсоцполітики як приклад навели ситуацію, коли захисник з ампутованою ногою на рівні стегна отримав якісний протез із гідравлічним колінним вузлом на етапі первинного протезування. Лікар у такому випадку може рекомендувати йому інноваційний протез із мікропроцесорним (електричним) колінним вузлом, який працює за іншим принципом, а також може сприяти природній ході та легшому доланню сходів.

Радниця міністра соцполітики Олена Кульчицька розповіла, що військові не можуть отримати одразу високофункціональні протези. Спочатку людина повинна пристосуватися до протеза та навчитися ним користуватися. Виконує це завдання первинне протезування. З її слів, тільки, коли кукса вже сформована, а людина опанувала навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез.

"Тепер наші захисники зможуть отримувати протези з додатковими можливостями набагато швидше, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протезу", – пояснила вона.

Нагадаємо, 10 травня волонтер розповів про те, що бійці з ампутаціями змушені самі шукати кошти на протези. Як зазначила волонтерка та колишня народна депутатка Оксана Корчинська, в уряді не допомагають, а лише ускладнює процес відновлення та реабілітації українських захисників.