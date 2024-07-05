Превращает дрон в "черную дыру": в США установили на MQ-9 Reaper новый модуль РЭБ

По словам американского генерала Эрика М. Смита, модуль RDESS/SOAR делает беспилотник "практически незаметным" для вражеских радаров.

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Корпус морской пехоты США (USMC) оснастил своей разведывательно-ударный беспилотный аппарат MQ-9 Reaper новым модулем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) RDESS/SOAR, который должен сделать его более незаметным. Об этом пишет портал The War Zone со ссылкой на заявление командующего USMC, генерала Эрика М. Смита на форуме Института Брукингса.

Американский офицер отметил, что модуль RDESS/SOAR позволяет дрону MQ-9 Reaper "несколько исчезнуть с радаров противника". Подробностей работы системы военный не раскрывает из соображений безопасности.

"Я буду осторожен, он может имитировать то, что ему посылают, и что он обнаруживает, разворачивать и отправлять обратно, — отметил Эрик М. Смит. — Так что он становится дырой. Черной дырой. Он становится практически незаметным".

Визуализация модуля SOAR Фото: General Atomics

Как отмечают в издании, речь идет о варианте базового модуля SOAR от компаний General Atomics и L3Harris. Он позволяет беспилотнику выявлять вражеские радары и источники связи на больших дистанциях, а также предоставляет данные о цели в режиме реального времени. SOAR весит около 290 килограмм и крепится под крыло MQ-9 Reaper.

Также сообщается, что MQ-9 Reaper могут нести модули для самозащиты, которые в большей степени ориентированы на противодействие прямым, близким угрозам. Потенциально их можно объединить с RDESS/SOAR для большей устойчивости дрона.

Самолет MQ-9 Reaper с модулем SOAR под крылом Фото: USMC

Напомним, по информации Defense Mirror, MQ-9 Reaper, который 18 марта совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, вероятно, был подавлен российскими системами РЭБ "Красуха-2О" и "Красуха-4".

Кроме того, эксперты Breaking Defense указали на то, что с 8 октября прошлого года США потеряли три MQ-9 Reapers над Йеменом из-за ракет, выпущенных боевиками-хуситами.