THOR для автономного боя: в США наладят массовое производство опасных дронов

THOR VTOL Group 2 будут использоваться для нацеливания, разведки и наблюдения в рамках многопрофильных операций.

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В Ноттингеме началось производство беспилотной авиационной системы THOR VTOL Group 2 на предприятии Mistral Inc., оборонной компании из Мэриленда (США). Издание Interesting Engineering раскрыло подробности.

Ожидается, что в рамках разведывательных миссий Пентагона дроны THOR Group 2 будут использоваться для нацеливания, разведки и наблюдения в рамках многопрофильных операций. Компания заявила, что БПЛА можно развернуть за две минуты и переносить в рюкзаке в сложенном виде. Дрон способен летать на одном заряде около 70 минут, поднимать вес до 10 кг. Встроенный электрооптический инфракрасный датчик позволяет системе работать автономно. Mistral продемонстрирует уникальные возможности THOR в ходе учений "Грань 2024", которые пройдут 16-17 сентября 2024 года на полигоне Юма, штат Аризона.

На данный момент завод в Ноттингеме укомплектован высококвалифицированными специалистами и рассчитан на увеличение объемов производства без ущерба для качества и сроков поставки. Компания стремится к тому, чтобы БПЛА THOR соответствовал всем нормативным стандартам и ожиданиям в отношении производительности. Завод также полностью оборудован для расширения производственных операций, если Министерству обороны понадобится большее количество беспилотников.

Разработанный для широкого спектра военных операций, дрон является частью роботизированного и автономного боевого решения Legion-X. Оснащенный возможностью вертикального взлета и посадки, THOR подходит для эксплуатации в городских районах, а также на море.

Mistral является ведущим поставщиком передовых решений в области обороны и национальной безопасности. Компания разрабатывает беспилотные системы, наземных роботов и комплексные решения безопасности для военных нужд.

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