THOR для автономного бою: у США налагодять масове виробництво небезпечних дронів

THOR VTOL Group 2 будуть використовуватися для націлювання, розвідки і спостереження в рамках багатопрофільних операцій.

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У Ноттінгемі почалося виробництво безпілотної авіаційної системи THOR VTOL Group 2 на підприємстві Mistral Inc., оборонної компанії з Меріленда (США). Видання Interesting Engineering розкрило подробиці.

Очікується, що в рамках розвідувальних місій Пентагону дрони THOR Group 2 будуть використовуватися для націлювання, розвідки і спостереження в рамках багатопрофільних операцій. Компанія заявила, що БПЛА можна розгорнути за дві хвилини і переносити в рюкзаку в складеному вигляді. Дрон здатний літати на одному заряді близько 70 хвилин, піднімати вагу до 10 кг. Вбудований електрооптичний інфрачервоний датчик дає змогу системі працювати автономно. Mistral продемонструє унікальні можливості THOR під час навчань "Грань 2024", які відбудуться 16-17 вересня 2024 року на полігоні Юма, штат Аризона.

Наразі завод у Ноттінгемі укомплектований висококваліфікованими фахівцями і розрахований на збільшення обсягів виробництва без шкоди для якості та термінів поставки. Компанія прагне до того, щоб БПЛА THOR відповідав усім нормативним стандартам і очікуванням щодо продуктивності. Завод також повністю обладнаний для розширення виробничих операцій, якщо Міністерству оборони знадобиться більша кількість безпілотників.

Розроблений для широкого спектра військових операцій, дрон є частиною роботизованого та автономного бойового рішення Legion-X. Оснащений можливістю вертикального зльоту і посадки, THOR підходить для експлуатації в міських районах, а також на морі.

Mistral є провідним постачальником передових рішень у галузі оборони та національної безпеки. Компанія розробляє безпілотні системи, наземних роботів і комплексні рішення безпеки для військових потреб.

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