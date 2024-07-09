По смартфону в секунду: новый "умный" завод Xiaomi будет работать 24/7 без людей (видео)

Китайская "темная фабрика" сможет выпускать смартфоны Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Filp, а также контролировать их качество без вмешательства персонала.

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Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал открытие в Пекине "умного" завода по производству смартфонов, который сможет работать круглосуточно без людей. Об этом пишет портал Gizmochina.

В компании заявили, что новый завод будет "темной фабрикой", так как машинам для работы не нужен свет. Предприятие может работать 24 часа в сутки и производить один смартфон каждую секунду. В частности, речь идет о моделях Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Filp. Качество продукции будет контролироваться специально разработанными интеллектуальными системами.

Как отмечают в Xiaomi, новая фабрика занимает площадь 81 000 квадратных метров. Машины на заводе могут взаимодействовать друг с другом. Кроме того, предприятие способно самостоятельно очищаться от пыли.

В рекламном ролике компании говорится, что запуск "умного завода" — это лишь "небольшой шаг" на пути к будущему. В разработку нового производственного процесса Xiaomi инвестировала 2,4 млрд юаней.

"Умный" завод Xiaomi

Напомним, в Китае представили "эмоционального" робота-гуманоида Guanghua No 1, предназначенного для ухода за пожилыми людьми и предоставления медицинских услуг.

Кроме того, китайские ученые представили в статье для Journal of Deep Space Exploration свой план по нанесению удара по астероиду, чтобы проверить технологию планетарной защиты.